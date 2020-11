Cristina Cordula “Les Reines du Shopping”: outrée, choquée, par le maquillage d’une participante!

Ce jeudi 12 novembre, Cristina Cordula recevait Claudie. Cette candidate originaire de Bruxelles a surprise la belle Brésilienne : elle a plié son épreuve shopping avec vingt minutes d’avance ! Oui mais voilà, côté maquillage, ça s’est pour le moins enlisé…

Les téléspectateurs auraient pu penser que Claudie allait s’en sortir royalement. Cette candidate belge toute pimpante avait réussi sa séance shopping haut la main ! Cristina Cordula Il est plutôt rare dans l’émission de voir une candidate finir sa tournée des magasins avec 20 minutes d’avance. Sa maîtrise du temps laissait présager que la suite allait se dérouler tout aussi facilement. Pourtant, niveau maquillage, ça a tourné à la véritable catastrophe !

Dans les Reines du shopping, les cinq concurrentes sont mises à rude épreuve. Trouver la tenue idéale dans le thème exigé par Cristina Cordula, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourtant, les candidates se donnent beaucoup de mal car elles savent qu’à la clé, elles peuvent décrocher un très beau chèque.

Claudie bat un record sur la séance shopping !

Surtout, leurs victoires peuvent leur valoir une réputation en or dans le monde de la mode. Pour Claudie, il fallait donc tenter le tout pour le tout. Son challenge du jour ? La jeune femme devait s’habiller de façon “féminine en velours” avec un budget de 400 euros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

Les autres candidates ont eu du mal à s’en remettre lorsqu’elles ont découvert son score. Impossible de battre son record de temps pour l’épreuve shopping ! Car parcourir les magasins dans Paris à la recherche de la tenue idéale exige beaucoup de temps. Comment imaginer finir avec autant d’avance ? En tous cas, à son retour, Claudie a eu l’air de se féliciter de sa prouesse.

Cristina Cordula tourne de l’oeil

Mais sa joie ne fut que de courte durée. Car sa mise en beauté tourna vite au cauchemar. On ne sait pas d’ailleurs si ce cauchemar était pire pour la candidate ou pour Cristina Cordula. La présentatrice a failli tomber dans les pommes en découvrant son maquillage !

L’erreur de Claudie a consisté à choisir une teinte “champagne”. D’après l’experte de l’émission, cette couleur est vraiment passée de mode. Le problème, c’est que Claudie a eu la main lourde. La jeune femme a en effet voulu rajouter une couche “dorure” ! « Je mets ça n’importe où, ça ne se fait pas certainement », se doutait-elle pourtant. On ne comprend toujours pas pourquoi elle ne s’est pas arrêtée à temps. Car elle l’avait pourtant bien prédit : « Cristina, à mon avis, elle est en train d’hurler sur sa chaise ». La vérité était bien plus terrible que ça !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

« Je suis en train d’avoir une syncope Claudie. Ma chérie, je tombe à la renverse ! Aïe ! C’est vraiment n’importe quoi ton maquillage. Ce n’est pas moderne ma belle ». Trop de dorure, ça rappelle Versailles, c’est sûr ! « Ce maquillage la vieillit. La bouche est trop dure et la coiffure ce n’est pas moderne non plus ». Claudie avait beaucoup d’avance grâce à son shopping. Mais ça n’a hélas pas rattrapé sa faute de goût !