Cristina Cordula Les Reines du shopping: Une candidate « sexy » en montre de trop, on voit tout, Cristina est en colère

Les Reines du shopping ne sont pas forcément toujours des expertes en style. En effet, Cristina Cordula est là pour les guider parfois. Mais elle est surtout là pour leur expliquer ce qu’il ne faut pas faire, après avoir constaté leurs erreurs. Et dans l’émission du 17 juin dernier, c’est l’énorme buste d’une participante qui déprime Cristina Cordula. Une des participantes, Stefania, commet effectivement une erreur qui va faire basculer sa tenue chic et élégante dans le vulgaire. Pour Cristian Cordula c’est un « non » radical.

Une compétition féroce se joue chaque semaine dans Les Reines du shopping

Le 17 juin dernier, Les Reines du shopping devaient s’affronter autour d’un thème pas si évident. Elles devaient réussir à être « la plus jolie en short ». Le budget dont dispose les candidates est de 350 euros. Avec cette somme, elles ont pour mission de s’habiller de la tête au pieds, accessoires compris. Mais elles doivent penser aussi à réserver une somme pour leur coiffure et pour le maquillage. Ce qui est fascinant pour les fans de shopping, c’est qu’elles peuvent garder leurs achats ainsi que le reste de la somme pour elles après l’émission. C’est donc un sacré bénéfice en échange de tenter d’être la plus jolie à la télévision.

Relever le défi n’est pas à la portée de tout le monde

Sur toute une semaine, les unes après les autres, les candidates défilent et se soumettent aux votes. L’issue de cette semaine pour être « la plus jolie en short » sera donc connue vendredi 19 juin. Mais en attendant, nous savons déjà que Stafania a fait une grave erreur de style. De plus, elle affronte une candidate de renom. En effet, Joséphine Meisberger, Miss Alsace 2017, participe aux Reines du shopping cette semaine. De quoi proposer un sacré défi aux participantes. Bien que Cristina Cordula relève la grave erreur de Stefania sur son énorme buste plongeant, elle est elle aussi une participante redoutable. Car elle est très populaire sur Instagram et semble avoir beaucoup de goût en général.

Une candidates des Reines du shopping commet un faux pas impardonnable selon Cristina Cordula

Stefania s’était également montrée sévère envers les erreurs de ses adversaires. Pas de doute qu’elles sauront lui rendre la pareille. Et il vaut avouer que les critiques de Cristina Cordula ne l’ont pas loupé. Pour l’animatrice de l’émission, ce buste monstrueux enlève tout le chic de sa tenue. Dans Les Reines du shopping, c’est elle qui est la grande prêtresse et elle ne mâche pas ses mots concernant la tenue de Stefania. C’est un « non » radical. À cause de son énorme buste, la jeune femme se voit taxée de « pas chic, pas classe et pas élégant ». C’est une déception pour Cristina Cordula qui avait confiance en Stefania. En effet, elle a lui a laissé le bénéfice du doute en voyant les pièces sélectionnées par la candidate. Mais le résultat n’est pas du tout celui escompté par la présentatrice.

Il faut faire vite et bien, tout en respectant le thème et en tentant de sortir du lot

Les Reines du shopping sont impitoyables. Elles sont des expertes des tendances et son capable de faire les magasins rapidement avec un petit budget pour se retrouver à défiler dans des tenues superbes. Mais peut-être qu’à trop couloir innover, elles perdent de vue le thème. Car être « la plus jolie en short » impliquait que les jambes des jeunes femmes seraient l’aout numéro un de leurs tenues. En s’affublant d’un buste, le short perd son caractère exclusif et fait basculer la tenue du chic au vulgaire. En effet, pour être jolie il ne faut parfois pas vouloir trop en montrer. Comme le dit souvent Cristina Cordula, tout ne va pas ensemble même si les éléments choisis à la base sont divins.

Les résultats s’annoncent serrés pour la fin de cette semaine dans Les Reines du shopping

Il faudra tout de même reconnaître à Stefania qu’elle s’est rendue compte à temps de son faux pas. En effet, pour le défilé, elle aura finalement choisit de porter quelque chose de plus élégant. Cependant, c’est une tenue que Cristina Cordula jugera à nouveau négativement. Bien que moins radicale cette fois-ci, Stefania ne pourra pas être une des reines du shopping avec une tenue trop « basique ». C’est une compétition féroce à laquelle s’adonnent les candidates. Les Reines du shopping ne tolère pas de faux pas concernant les goûts et la mode. C’est alors une émission qui comporte énormément de critiques. Mais il faut avouer qu’elle nous permet d’en apprendre beaucoup. Selon notre morphologie et nos goûts, des styles et des tenues sont plus appropriées que d’autres. De plus, les tenues doivent s’adapter aux moments de la journée pou aux événements qu’elle comporte.

Pas si évident de devenir de rejoindre les rangs des Reines du shopping. Mais, grâce à Cristina Cordula, toutes celles qui parviennent à décrocher ce titre sont des exemples de style en matière de looks.