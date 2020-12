Cristina Cordula “méconnaissable” les cheveux longs, “On dirait que ce n’est pas la même personne”

Ce vendredi 11 décembre, Cristina Cordula a voulu faire une petite surprise à sa communauté de fans. Cela fait maintenant 16 ans qu’elle officie sur M6 comme conseillère en image. Et les téléspectateurs ne la connaissent qu’avec sa coupe courte. Alors pour la première fois, l’animatrice a posté une photo d’elle avec les cheveux longs. Pour les internautes, ça a été un choc !

Cheveux courts ou cheveux longs, Cristina Cordula plait tout autant à ses fans. Mais pourtant, elle leur semble vraiment méconnaissable ! Sa coupe courte, elle ne l’échangerait aujourd’hui pour rien au monde. Car sa coupe courte lui a apporté le succès. Vé-ri-di-que !

Avant d’ouvrir son agence de conseil en image en 2002 à Paris, Cristina Cordula exerçait le métier de mannequin. Et c’est grâce à sa coupe courte qu’elle a attiré l’œil des professionnels de la mode. Car à ses tout débuts, elle n’arrivait pas à percer. C’était une vraie galère. «J’étais perdue, je n’avais pas d’argent, ma famille me manquait énormément, j’avais vingt ans », avait-elle révélé au magazine TV Grandes Chaînes.

Le meilleur conseil qu’on lui ait donné dans sa vie !

Bien sûr, elle défilait à Londre, à New York ou encore à Milan mais cela ne suffisait pas à faire décoller sa carrière. C’est à Milan justement qu’elle reçut le conseil le plus précieux de sa vie. « Je suis tombée à Milan sur mon coiffeur du Brésil. », avait-elle expliqué ensuite aux journalistes de TV Grandes Chaînes. Et de poursuivre : « Je lui ai raconté mes galères et il m’a dit : “Mais, Cristina, tu sais pourquoi tu ne bosses pas ? Parce qu’avec cette coupe de cheveux, tu es ringarde ! Ça ne va pas du tout ce carré long, ça fait bas de gamme, il faut couper court !” J’adorais mes cheveux, mais je me suis dit : “Au point où j’en suis…” Et j’ai été repérée très vite par une agence parisienne qui m’a trouvée “magnifaïk” ! »

« Je vous préfère mille fois avec les cheveux courts »

Vous l’aurez compris : cette coupe lui a porté bonheur et elle ne l’a plus quittée depuis ! Ce vendredi 11 décembre, la reine du shopping a donc surpris tout le monde sur Instagram lorsqu’elle a partagé une photo d’elle avec de longs cheveux. « Il était une fois… quand j’avais les cheveux longs… », a-t-elle légendé pour accompagner le cliché.

« On vous reconnaît à peine… », « Ça change », « On ne te reconnaît pas », « On dirait que ce n’est pas la même personne », pouvait-on ainsi lire parmi les très nombreux commentaires de sa communauté. Au sein de la rédaction de LDpeople, on reconnaît également avoir eu beaucoup de mal à reconnaître l’animatrice de M6 !

Reste un gros dilemme pour ses fans : ils n’arrivent pas à savoir quelle coupe lui va le mieux. Certains préfèrent son style actuel. « Je vous préfère mille fois avec les cheveux courts », explique ainsi un internaute. « Je préfère les cheveux longs », commente pour sa part une autre personne. « Belle avec les cheveux longs comme avec les cheveux courts », « Très belle avant et maintenant aussi », « Aussi long que court ça te va très bien », commentent enfin quelques abonnés plus balancés.