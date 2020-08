Cristina Cordula met le feu sur le net dans une robe courte façon foulard

Toujours très attentive aux nouveautés mode, Cristina Cordula a encore frappé fort sur son compte Instagram en partageant une photo d’elle. Il faut le dire, à 55 ans, la jeune femme n’a rien à envier aux petites jeunettes..

Le foulard, la pièce tendance de l’été 2020

Cristina Cordula qui profite actuellement de ses vacances du côté de la côte d’Azur, a prévu une valise choc pour ranger ses petits looks d’été. À peine arrivée dans sa station, l’animatrice la plus folle avait hâte de partager ses nouvelles tenues avec ses nombreux abonnés. Si on a pour habitude de voir la jeune femme avec des tenues lookés “Femme fatale”, l’ancien top model a misé sur des ensembles plus décontractés et légers pour son séjour sur la Côte d’Azur. Ainsi, pour profiter du soleil de Saint-Tropez, Cristina Cordula s’est essayée à un imprimé tendance en cet été 2020. En effet, le motif foulard est à la mode et l’experte le sait bien.

Pour accompagner les foulards, elle a opté pour une robe courte en soie à l’imprimé ethnique. Un motif aux couleurs pop que Cristina Cordula s’est amusée à mixer avec un sac de plage oversize à l’esprit bandana imaginé par la marque Øurse. En légende on peut lire : “Vive le soleil”. Un look qui a très vite remporté un franc succès auprès de sa communauté Instagram : “Delícia!!”, “Un rayon de soleil notre Cristina“, “Super belle“, “Canon ton look“, pouvait-on notamment lire en commentaires. Et vous, vous aimez bien cette tendance avec le foulard ?

Cristina Cordula choquée par une candidate

Constance, une candidate de la semaine devait être “tendance avec des baskets“, une bonne nouvelle pour elle. En effet, la jeune femme de 28 ans est fan de sneakers qu’elle porte avec toutes sorte de tenue. Mais elle est aussi une accro des tendances. Tellement accro qu’elle peut mettre des pièces qu’elle n’aime pas du tout juste pour être à la mode : “Il m’arrive de porter des pièces que je n’affectionne pas particulièrement mais comme c’est tendance, je me force à les porter”. Cristina Cordula, choquée, n’a alors pas pu s’empêcher de remettre la candidate à sa place.

Constance, excuse-moi, mais tu te trompes énormément” a déclaré Cristina Cordula. Elle prend ensuite le temps d’expliquer pourquoi il ne fallait pas se forcer à suivre les tendances juste pour être à la mode comme tout le monde : “Ce n’est pas parce que c’est à la mode qu’on est obligé de le mettre, parce que sinon on devient pareil que tout le monde”. Mais ce n’est pas tout, l’experte a ajouté à son propos qu’il fallait d’abord voir si ça allait avec sa personnalité : “Ce n’est pas parce que c’est à la mode que ça nous va, il y a ça aussi”. Vous avez compris du coup ? Ne pas mettre une pièce juste parce qu’elle est tendance.