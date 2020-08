Cristina Cordula nous provoque, elle ose le “total transparent” et “Bikini”, on adore !

Cristina Cordula, la grande prêtresse de la mode et du style parfait sur M6, partage avec ses fans un magnifique cliché sur son lieu de vacances.

Un look parfait pour la célèbre animatrice et l’ancien mannequin qui s’affiche avec style dans une tenue décontractée pour l’été. Chapeau Panama vissé sur la tête et lunettes de soleil, elle apparaît dans une longue robe blanche joliment brodée et légèrement transparente, qui laisse deviner un maillot de bain, deux pièces, à la couleur fluorescente qui se devine sous l’étoffe. Un mur de bois en fond bleu rappel les chaudes de couleur de l’été, et un splendide laurier rose rajoute une palette de teintes colorées à ce cliché bien ensoleillé.

” L’uniforme pour la canicule. Sortie de plage très légère en voile de coton et les accessoires indispensables, lunettes, sandales, chapeaux et pochettes “, telle était la description de la reine du bon goût qui officie maintenant depuis de nombreuses années sur les chaînes de télévisions françaises. Pour l’ancien top originaire du pays de la samba, comme lors de ses célèbres émissions, aucune faute de goût n’est permise et elle est vraiment magnifique ou “ Magnifaaaiiik “, comme elle le dirait si bien !

Visiblement, Cristina Cordula profite de l’été pour rester en contact avec ses nombreux fans et son million d’abonnés sur le compte Instagram. Elle publie depuis quelques semaines un nombre impressionnant de clichés depuis son lieu de villégiature, probablement dans le sud de la France. À bord d’un bateau, en prenant la pause avec une amie, l’ancien mannequin affiche des styles hyper décontractés et convenant à ces chaudes journées d’été, mais toujours avec l’élégance que l’on lui connaît. Elle ose tous les styles, avec parfois un paréo bariolé aux couleurs de la saison estivale, des robes chamarrées qui laissent apparaître ses épaules, ou bien un look plus habillé pour des soirées entre amis lors de ses vacances dont elle semble bien avoir envie de profiter.

Elle aurait donc décidé de visiter plusieurs régions sous le soleil et la chaleur caniculaire de ce mois d’août au bord des plus belles plages de la Méditerranée. Pour celle qui a fait plusieurs fois le tour du monde notamment grâce à son métier de mannequin durant de nombreuses années, les voyages sont une chose très importante pour elle. Elle publiait d’ailleurs il y a quelques jours un post rappelant ce que la découverte d’autres horizons apportait : “ Voyager est fatal aux préjugés, à la tolérance et à l’étroitesse d’esprit “. Une formule empruntée au célèbre écrivain américain Mark Twain qui montre bien que la découverte de nouveaux horizons permet réellement de s’ouvrir aux autres et à soi-même. Une philosophie de vie que Cristina Cordula semble réellement s’être appliquée à elle-même tant elle paraît heureuse et parfaitement épanouie. La quinquagénaire resplendit de beauté quelle que soit sa tenue et enflamme la toile par ses clichés remplis de beauté. Un ancien top toujours au top !

Les fans adorent et ne manquent pas de la féliciter à de nombreuses reprises par des commentaires élogieux qui la félicitent aussi bien pour ses looks que pour sa silhouette de rêve et son sourire hyper communicatif. Une joie de vivre qui fait réellement plaisir à voir.