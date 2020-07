Cristina Cordula Reines du shopping choquée par la « poitrine » d’une candidate

Dans l’émission du mercredi 27 mai des «Reines du Shopping», Cristina Cordula a été hallucinée par le décolleté d’une des candidates. Elle a eu beaucoup de mal à s’en remettre.

« Les Reines du shopping » constitue l’un des programmes phares de la chaîne M6. Dans cette émission, la célèbre Cristina Cordula a souvent de belles surprises. Et ce fut le cas encore dans l’émission diffusée le 27 mai dernier. Pour rappel, Critina Cordula a pour mission de relooker des jeunes femmes.

Un décolleté qui fait le buzz

Le challenge de la semaine pour les femmes qui participe à cette session des Reines du shopping, est d’être la plus sexy possible en portant une jupe en cuir. La candidate belge Silvana, la plus âgée parmi les participantes a tâché de faire bonne figure. La quinquagénaire a totalement étonné la présentatrice Critina Cordula connue pour ses fameux « c’est magnifique », prononcé à l’anglaise. Silvana est absolument fan de la présentatrice. Agée de 55 ans, la candidate belge a tout de suite épaté l’ancienne mannequin avec des tenues très tendance. Silvana a aussi indiqué quelques secrets de beauté quelque peu artificiels !

Des injections de botox

Silvana dévoile qu’elle a déjà subi, à plusieurs reprises, des injections de botox au niveau du front. C’est une pratique de plus en plus courante. De nombreuses actrices procèdent aujurd’hui, ainsi, avec plus ou moins de réussite. Par exemple, l’actrice Emmanuelle Béart avait procédé à des opérations de chirurgie ratées. Mais la candidate n’a pas fait d’opération au niveau du visage mais ailleurs. En tout cas, elle est très contente du résultat et trouve que tout cela a été particulièrement bien fait.

Un gros complexe

« J’avais un grand complexe depuis que j’étais jeune : c’était le haut du corps ». Elle ne supportait pas d’être plate. Elle le vivait très mal comme des millions de personnes qui sont mal dans leur peau et cela joue énormément sur leur moral. Dans ce cas-là, il faut agir et cela est un processus long et il faut rencontrer des spécialistes et ne pas faire les choses au hasard, dans l’improvisation. Silvana a donc subi une opération de chirurgie esthétique. Ce n’est pas un acte anodin car il engage pour toute la vie. Il faut se renseigner auprès de spécialistes reconnus. Il faut aussi avoir le budget nécessaire. Etre bien dans sa peau pour beaucoup de personne, ça n’a pas de prix.

La jeune femme ne le regrette absolument pas. Elle est passée du bonnet 85 A/B à du 95D. Le résultat est impressionnant. Ainsi, cette transformation a suscité l’étonnement de la présentatrice qui a lancé : « Dis donc, t’as pas fait petit ! Wow ! ». Il faut signaler que Silvana avait mis un t-shirt vraiment moulant pour dévoiler sa garde-robe. Une belle manière pour la candidate de mettre des atouts de son côté. De nombreux hommes sont assez sensibles à ce genre de détails.