Cristina Cordula (Reines du shopping): Quand les candidates commettent des fashion faux-pas elle est en colère

Cristina Cordula est aujourd’hui incontournable en matière de mode. Dans Les Reines du shopping sur M6, elle permet à des candidates de s’affronter sur un thème choisi pour devenir la reine du shopping de la semaine. Cependant, malgré les conseils avisés de Cristina Cordula, certaines candidates commentent l’irréparable. Des fashion faux-pas libèrent alors la colère de l’impératrice de la mode et du style. Et elles apprennent alors des leçons de mode qu’elles ne sont pas prêtes d’oublier.

Cristina Cordula s’investit depuis toujours et avec cœur dans la mode

Cristina Cordula s’investit corps et âme dans sa passion. La mode fait partie de sa vie depuis son plus jeune âge. En effet, elle devient mannequin au Brésil à l’âge de 16 ans. Et lorsqu’elle se coupe les cheveux très courts, sa carrière internationale s’envole. Elle défile alors pour les plus grandes maisons de haute couture. Chanel, Dior ou encore Yves Saint Laurent l’habillent et la font défiler. Mais les carrières de mannequins ne durent pas toute une vie. Alors, pour continuer à vivre de sa passion, Cristina Cordula met son expérience à profit. Entre sa carrière de mannequin et ses études de journalisme et de communication, elle est capable d’ouvrir son agence de conseil en image.

En 2002, Cristina Cordula est donc à la tête d’une société de conseil en image qui s’appelle Cristina Córdula – Agence de Relooking. Installée à Paris, il ne faudra pas longtemps avant que la télévision la repère et comprennent le potentiel de la jeune femme. En effet, son tempérament va lui ouvrir des portes. Comme elle aime à le répéter, l’enthousiasme est la clé de la réussite. Cristina Cordula peut alors continuer à vivre de sa passion et les opportunités se pressent pour qu’elle soit médiatisée. Dès 2004, elle participe à Nouveau look pour une nouvelle vie sur M6, en tant que conseillère. Encore une fois, son enthousiasme et sa passion vont lui permettre de monter en grade. Quelques années plus tard elle co-anime l’émission, et en 2012 elle est seule aux commandes.

Les Reines du shopping crèvent l’écran

Depuis qu’elle se fait un nom sur le petit écran, le nombre des fans de Cristina Cordula ne cessent d’augmenter. Son franc parlé et son accent chantant, en plus de ses talents dans la mode et le style, la rendent incontournable aux yeux du grand public. Et depuis 2013, elle présente la fameuse et populaire émission de M6, Les Reines du shopping. Dans cette émission, chaque semaine des candidats s’affrontent pour remporter le titre de reine. Chaque jour de la semaine, les fans découvrent les achats des candidates avant de les voir défiler devant leurs adversaires et de se voir attribuer des notes.

Les jugements de Cristina Cordula sont aussi appréciés que redoutés

Tout au long de leurs choix, Cristina Cordula les suit à travers les yeux des caméras. Et ses commentaires sont paroles sacrées pour le public. En effet, elle sait toujours ce qu’il faut faire pour remporter le titre de reine. Les candidates ne veulent donc absolument pas énerver l’animatrice. Pourtant, certaines n’échappent pas aux critiques. Mais Cristina Cordula a beau se mettre en colère, c’est encore une fois son enthousiasme qui parle pour elle. Lorsque l’on est entière et sincère comme elle, les émotions sont vécues à 1000%. Alors, quand une candidate commet un fashion faux-pas, elle le prend très à cœur. Cependant, c’est l’occasion pour les candidates et pour le public d’apprendre des leçons de mode et de style qui leur serviront toujours.

Chaque émission des Reines du shopping respecte un thème précis. Et c’est lors de la semaine sur le thème « la plus jolie en short » que Cristina Cordula perd son sang froid quelques instants. En effet, nous apprenons que pour respecter le thème, les jambes sont bien trop mises en avant pour qu’une autre partie du corps le soit tout autant. Sinon, c’est la vulgarité qui prend le dessus et il faut bien admettre que « jolie » et « vulgaire » sont des mots qui ne vont pas ensemble. La candidate commettait alors l’erreur d’arborer un décolleté tout en mettant un short. Et pour Cristina Cordula, cela a sonné le déclin de l’aspect chic de la tenue. Car peut-on être chic et vulgaire ? Impossible.

La colère de la spécialiste explose devant les insultes à la mode

Elle explique alors que le short peut être un atout comme un vrai piège. Il ne faudra pas trop en rajouter lorsque l’on porte un short car le résultat final peut tomber à a trappe. Et les notes que la candidate qui commet cette erreur reçoit après avoir défilé le prouvent. Tout comme Cristina Cordula, les candidates jugent et évaluent la tenue de leurs adversaires. Cette fois-ci, elles se sont montrées très dures. La compétition suppose de sortir les crocs mais elles savent se montrer fair play lorsque Cristina Cordula est là pour mettre l’accent sur ses tenues favorites. En jeu, ce sont 1000 euros que les candidates peuvent remporter lorsqu’elles sont élues reine du shopping. Elles y mettent alors beaucoup de cœur.

Cristina Cordula n’a pas fini de nous apprendre les cordes de son métier. Il est sans fin tant il y a de morphologies différentes. En effet, il ne suffit pas qu’une pièce de vêtement soit tendance et à notre goût pour qu’elle soit faite pour nous. Cristina Cordula se passionne à montrer que la mode est pleine de subtilité et grâce à son émission, Les Reines du shopping, elle rend accessible à tous cette science qui est née de sa passion.