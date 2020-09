Cristina Cordula s’affiche avec un masque: découvrez pourquoi ses followers la critiquent

Sur son compte Instagram, Cristina Cordula prend parti pour le port du masque. Ce dimanche 20 septembre 2020, la belle brésilienne a posé en selfie avec un masque sur le visage. Elle lance un appel international.

Sur son compte Instagram, la présentatrice de M6 rassemble plus d’un million de followers. Elle indique diriger son agence de conseil en style, faire partie des pensionnaires des Grosses Têtes mais également exercer les fonctions d’animatrice, de mannequin, d’auteur et de formatrice. Son agence pour cette rentrée s’annonce donc plus que chargé. Mais Cristina Cordula a le sens des prorités. La santé d’abord ! La belle brune a donc pris le temps de poser avec un masque pour sensibiliser sur ce geste barrière.

De la publicité qui n’a pas plu du tout à ses followers

C’est un cri du cœur : « Je lance un appel international !!! S’il vous plaît sortez masqués ». Jusqu’ici, tout va bien. En temps d’épidémie, les personnes publiques rappellent l’importance du respect des règles, et notamment des gestes barrière. Mais la suite de son message a plus qu’irrité les internautes. Voici le reste du texte qui accompagnait son cliché : “Moi, j’utilise le masque chirurgical – simple et efficace – @By_safeties en vente chez Monoprix. Et leur emballage est écologique. MAGNIFAÏK, non ? ». Dans ce post, Cristina Cordula veut-elle vraiment protéger tout le monde du virus ? Ou bien veut-elle simplement faire de la publicité pour un géant de la distribution ?

En tous cas, les commentaires négatifs n’ont pas tardé. Une internaute l’a notamment vite recadrée. Cette dernière n’a pas hésité à utiliser les tics de langage de l’animatrice pour se moquer d’elle : « Euuuuh ma chérie tu fais passer un message international et tu places ta publicité pour Monoprix derrière. J’aurais aimé que ce message ne soit pas rémunéré et que ça vienne de toi à 100 % ». D’autres internautes ont suivi dans la même direction : « Jusqu’où ça va les placements de produits », « Oh non du placement de produit masque maintenant !!! Moi qui était heureuse de ne pas tomber sur des influences qui en ferait un job !! Pfff, trop déçue ». C’est vrai ça : Cristina Cordula n’a-t-elle pas assez de métier pour gagner de l’argent avec du placement de produits ?

Alix Brun