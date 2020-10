Cristina Cordula se fait dézinguer violemment suite à ses propos sur les femmes rondes !

Alors que la chaîne M6 diffusait une émission Les reines du shopping spécial “rondeurs”, Cristina Cordula s’est montrée à côté de la plaque ! C’est en tout cas ce que pensent nombre d’internautes en colère qui jugent ses remarques grossophobes. et vous, qu’en pensez-vous ?

Ce lundi 19 octobre 2020, M6 débutait une semaine spéciale “femmes rondes” pour le programme les Reines du shopping. Seulement voilà, Cristina Cordula a la langue toujours bien pendue. Et les remarques qu’elle a formulées aux candidates ont été difficiles à digérer pour de nombreux téléspectateurs.

La styliste brésilienne a-t-elle un problème avec les kilos en trop ?

Pour le premier épisode de la semaine, Cristina Cordula lançait le défi suivant aux candidates : “Chic avec une pièce fluide”. Alexandra, Mélanie, Caterina, Vinnye et Fiona concouraient pour gagner le trophée de “Reine du shopping” ainsi qu’un jackpot de 1000€. La styliste brésilienne a-t-elle un problème avec les kilos en trop ? Les internautes sont en tous cas d’avis que oui ! Et ils en ont marre que la présentatrice ordonne quoi porter selon sa morphologie.

Le hashtag grossophobie dans de nombreux commentaires sur twitter

Le hashtag grossophobie a fait son apparition à de multiples reprises sur twitter. Ainsi, on pouvait notamment lire : “Cristina donne des conseils… après si vous ne voulez pas les suivre et bien ne suivez pas !! C’est juste l’idéal par rapport à la morphologie mais oui les gens portent ce qu’ils veulent mais ça veut pas dire que ça vous va…”, “Quand vous avez des rondeurs portait des trucs larges “mais ta gueule putain ! Habillez-vous comme vous voulez ! Soyez libres ! #grossophobie“.

“Elle m’agace cette #cristinacordula.”



Ou encore “Mais Cristina chacun s’habille comme il veut tant que la personne se sent bien dans sa peau.” “Quand vous avez des rondeurs ne portez pas de décolleté… elle m’agace cette #cristinacordula c’est pour ça je regarde plus ce genre d’émission qui fait que juger sur les looks… #rondeurs habillez-vous comme vous voulez ! #grossophobie“ illustrent bien la colère de nombreux internautes envers Cristina Cordula.

Les dicktats de la mode ne font plus recette

Si Cristina Cordula évite à tout prix les “fashion faux-pas”, ils semblent de plus en plus has been pour un grand nombre de Française. Ainsi, en juin dernier, une candidate affichait des poils sous les aisselles. Aussitôt la belle brune a hurlé au scandale !

« Les bras poilus ce n’est plus à la mode. Ça l’était peut-être dans les années 70 ou en 1800, mais aujourd’hui, il faut s’épiler les dessus de bras » s’est exclamé Cristina Cordula « C’est un fashion-faux pas esthétique, wahou ! Pollution visuelle ! ».

Vraiment ? Pas si sûr. C’est un son de cloche bien différent que les femmes ont partagé sur twitter. « Dans Les reines du shopping on voit ENFIN une femme qui laisse ses poils aux aisselles et Christina la styliste de mon Q qui dit qu’il faut ‘enlever ça’ ???? Mais ça va pas la tête ????? », « Cristina Cordula et les candidates clashent les poils sous les bras d’une autre candidate, réveillez-vous, on est en 2020 », « À la mode ou pas, on est libre de faire ce que l’on veut avec notre corps ! ». « J’entends Cristina Cordula faire du body hair shaming, alors qu’elle ne sait même pas se saper » ont-elles écrit.

Bref, comme le résume cette dernière : « À la mode ou pas, on est libre de faire ce que l’on veut avec notre corps ! ». Alors, Cristina Cordula doit-elle se mettre à la page ?

Alix Brun