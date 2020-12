Cristina Cordula s’en prend au compagnon d’une candidate: “Mais vous êtes complètement à la ramasse !”

Mais que s’est-il donc passé dans la tête du chéri de cette candidate ? Pour Cristina Cordula, c’était tout simplement la catastrophe. Cette semaine se veut en effet très spéciale pour les Reines du shopping. Car les téléspectateurs vont eux aussi pouvoir voter ! Quelles seront les tenues qui plairont le plus ? Et pourquoi la candidate Clara s’est-elle embrouillée avec son chéri qui n’a décidément rien compris ? Décryptage.

En cette fin d’année, la fameuse émission de M6 des Reines du shopping se promet de rester gravée dans les annales. En effet, depuis ce lundi 14 décembre, les téléspectateurs peuvent voter pour la meilleure candidate. Les participantes se sentent donc un peu plus stressées que d’habitude. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a compris tout de suite qu’elles étaient sous pression. Car non seulement elles devaient convaincre les autres candidates. Mais en plus, elles devaient également conquérir le cœur du public ! Certaines d’ailleurs tentent des subterfuges pour rassembler des votes supplémentaires dans leur entourage. Mais ça ne fonctionne pas toujours !

Une mission shopping pourtant hyper facile !

Ce lundi 14 décembre, Cristina Cordula avait lancé les candidates sur un défi qui pouvait sembler assez classique. Leur objectif était en effet le suivant : “mettre en valeur une petite robe noire” avec un budget maximum de 350 euros. La magnifique Brésilienne de 54 ans leur avait fait ce jour-là une fleur. Car il y a des jour où la mission mode des candidates consiste en une tenue nettement plus compliquée !

View this post on Instagram A post shared by Cristina Cordula (@cristinacordula)

En tous cas, parmi les jeunes femmes qui s’affrontaient ce jour-là, Clara s’est dit qu’elle devait faire feu de tout bois. Elle a alors contacté par téléphone son amoureux. Son objectif ? Lui demander qu’il appelle tous leurs amis afin qu’ils votent pour elle.

“Elle a bien expliqué, t’as pas compris ?”

Sûrement paniquée par cette nouvelle formule de vote, Clara s’est ruée dans la cabine d’essayage pour appeler son petit ami Corentin. “Cette semaine, le public va voter donc je compte sur toi pour envoyer un message à tout le monde pour que tout le monde puisse voter pour moi”, lui a-t-elle tout simplement expliqué. Contre toute attente, Corentin lui a lâché un : “C’est à dire ?”

View this post on Instagram A post shared by Cristina Cordula (@cristinacordula)

Forcément, Cristina Cordula s’est pliée en quatre quand elle a entendu ça. “Elle a bien expliqué, t’as pas compris ?”, s’est moquée l’ancienne top modèle et conseillère en image.

Clara a fait du mieux qu’elle pouvait pour expliquer à Corentin le principe du vote. Mais rien à faire. C’est comme si le jeune homme ne voulait même pas chercher à comprendre ! Alors Cristina Cordula en a bien sûr remis une couche : “Ça va pas la tête ? Mais vous êtes complètement à la ramasse !” Il est vrai que la question peut se poser !