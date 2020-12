Cristina Cordula: son fils Enzo “un bon parti”: Elle donne des nouvelles depuis qu’il a eu le Covid-19!

Cristina Cordula excelle en tant que conseillère mode sur M6 depuis 2004 ! Côté vie privée, elle est également la maman d’Enzo, né en 1994. Aujourd’hui donc, son petit garçon est devenu un charmant jeune homme de 26 ans. Et d’après elle, c’est un bon parti !

L’ancienne mannequin ne tarit pas d’éloges à l’égard de sa progéniture, loin de là ! A l’occasion des Reines du shopping spécial “Vote du public”, la belle brune a accordé une interview aux journalistes de Purepeople. Au sein de la rédaction de LDpeople, le message de Cristina Cordula n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd : le beau Enzo est célibataire. Avis donc aux intéressé(e)s ! “Il est un cœur à prendre en ce moment oui (rires). C’est un garçon formidable, un vrai gentil, il est très doux, il a beaucoup de personnalité aussi, ce n’est pas non plus un mou mais c’est quelqu’un qui a plein de vie. Donc voilà, c’est un bon parti (rires)“, a-t-elle ainsi révélé dans les colonnes du magazine PurePeople.

Enzo, un charmant cœur à prendre de 26 ans !

Enzo représente peut-être un bon parti, mais sa maman se sent très proche de lui. Elle lui souhaite donc de trouver le grand amour, à condition qu’il continue de lui rendre visite régulièrement ! Car se séparer de lui serait vraiment inenvisageable pour Cristina Cordula. “On est comme des amis, on peut tout se dire, avait-elle en effet expliqué dans les pages de Gala en 2016. “La seule chose qui me fait peur, c’est qu’un jour, mon fils ne vienne plus à la maison.”

Cristina Cordula – Enzo en couple : “J’ai peur qu’il ne vienne plus à la maison” https://t.co/tgsvyWazEy pic.twitter.com/xHdsxtFmVa — Purepeople.com (@purepeople) February 17, 2016

De son côté, Enzo n’apprécie pas toujours la célébrité de sa mère. “Parfois quand on est dans la rue, ou au restaurant, ça le dérange. Que les gens viennent me parler, interrompre mon déjeuner, ça le dérange un peu. Mais il comprend complètement, il respecte ma carrière, ce que je suis, il est fier même. Et depuis qu’il est petit c’est comme ça.”, explique l’animatrice de M6 à PurePeople.

Un premier confinement entre mère et fils

Inséparables, Cristina et Enzo ont passé le premier confinement ensemble au Brésil. “J’ai eu de la chance d’être en séjour au Brésil avec lui lorsque cela a été décidé, a-t-elle détaillé à Télé Star. Nous étions vingt-quatre heures sur vingt-quatre ensemble, je ne me souviens pas d’avoir passé autant de temps en sa compagnie depuis qu’il est bébé !”

View this post on Instagram A post shared by Cristina Cordula (@cristinacordula)

Mais pas de chance par la suite, son fils a attrapé le Covid-19 ! Cristina Cordula a ainsi tenu a rassuré les journalistes de PurePeople. “Il a eu un Covid light, ça a duré une semaine. Il a eu deux jours où il était vraiment patraque, très fatigué, et il n’avait pas faim. Mais il n’a pas eu de fièvre, il a eu beaucoup mal à la tête aussi, des migraines pas possible. Il était confiné pendant une semaine. Je n’ai pas eu peur parce que c’était light, c’est passé vite, donc je ne me suis pas inquiétée, heureusement“, a-t-elle ainsi raconté.