Cuisson des œufs: ces 4 grosses erreurs que vous devez éviter absolument pour la cuisson!

Poché, au plat ou encore en omelette, les œufs font partie intégrante de notre alimentation. Les différentes manières de le préparer nous permettent d’en consommer régulièrement sans se lasser. Malheureusement, la cuisson de l’œuf peut parfois être assez délicate. Et certaines erreurs reviennent fréquemment alors que cela peut totalement changer le goût de cet aliment délicat. Pire encore, ils peuvent altérer la valeur nutritive de l’œuf.

Conseillé par des experts de la cuisine, nous avons regroupé pour vous les petites erreurs que l’on ne devait pas commettre pour préparer un œuf. Des petites astuces qui veilleront à la fois à garder la saveur de cet aliment mais aussi à le rendre plus sain !

Cuisson des œufs: Le temps de cuisson change tout !

On le fait tous : plus l’œuf est laissé à haute température longtemps, plus sa texture changera. Il est donc évident que le temps de la cuisson de l’œuf est très important. Pour éviter de rater sa préparation, nous vous conseillons de retenir la règle du « 3-6-9 ». Cette méthode désigne le nombre de minute que vous devez attendre pour une cuisson à l’eau chaude !

En seulement 3 minutes, vous pourrez réaliser un œuf à la coque. Pour 6 minutes de cuisson, ce sera un œuf mollet que vous pourrez obtenir. Et enfin, la cuisson de l’œuf à 9 minutes permettra de préparer une version dure ou bouillie selon vos envies.

Evitez les pour préparer vos œufs !

La cuisson de l’œuf peut se faire de différentes façons. Mais il faut savoir que certains ustensiles et ingrédients ne sont pas recommandés pour obtenir un résultat qui saura vous satisfaire ! C’est notamment le cas du micro-onde qui est réputé pour dénaturé les aliments. D’autant plus que ce dernier n’est pas toujours facile à entretenir si jamais votre œuf finit par exploser.

De même, certaines huiles ne doivent pas être utilisées pour la cuisson de l’œuf. C’est notamment le cas de celles à base de noix. En effet, les matières grasses qu’elles contiennent peuvent altérer les qualités nutritives de cet ingrédient. Nous recommandons donc d’opter pour l’huile de colza ou encore d’olive. Le résultat en sera meilleur sur le plan gustatif de votre préparation !

2 astuces de plus, pour bien cuire vos œufs !

Faire un œuf au plat est généralement simple. Seulement certains d’entre nous se demandent toujours s’il faut le laisser les bords commencent à griller un peu ou non. Et bien sachez que cela n’est nullement nécessaire ! Bien au contraire, il est préférable de faire la cuisson de l’œuf à température modérée avec un temps relativement moyen. Cela vous évitera d’avoir un arrière-goût lors de la dégustation.

Vous avez du mal à enlever la coque de votre œuf dur avec les mains ? Pas de panique ! Il suffit de le laisser dans un peu d’eau froide pour l’écailler plus facilement ! Désormais, vous ne passerez plus autant de temps à les préparer.