Cuisson des pommes de terre: les graves erreurs que nous faisons tous qu’il faut impérativement ne plus faire !

La cuisson des pommes de terre semble un sujet banal voire trivial. En effet, nous en consommons tous et pensons évidemment savoir comment les faire cuire. Mais il se trouve que beaucoup de gens font de graves erreurs concernant la cuisson des pommes de terre. LDPeople vous propose de les découvrir afin de ne plus les commettre.

Les astuces pour éviter les erreurs

La cuisson demande une certaine méthode. Comme pour tout dans la cuisine, il ne suffit pas d’improviser pour se régaler. Certes, certains ont ce don mais il n’est pas la norme. Des étapes sont essentielles afin de réussir ses préparations. Et les pommes de terre ne font donc pas exception !

Choisir les bonnes variétés

Pour réussir la cuisson de ses pommes de terre sans commettre l’irréparable, il faudra d’abord apprendre à choisir les bonnes variétés de tubercules. Selon le repas que vous envisagez, il ne faudra pas se contenter de prendre des pommes de terre au hasard. Au four, en potage, en gratin, à la vapeur ou en friture, il existe des pommes de terre pour tous les goûts et toutes les saveurs. Pour une cuisson idéale il faudra donc prêter attention à cela en priorité.

Temps de cuisson

Ensuite, le temps de cuisson est l’élément auquel il faudra porter la plus grande attention. Une pomme de terre trop cuite aura tendance à s’écraser, à perdre de sa tenue. Mais pas seulement ! En effet, si la cuisson est trop grande, elles perdront également de leurs nutriments. Il faudra donc veilliez à contrôler l’état de vos pommes de terre. Car ne serait-ce qu’en fonction des tailles des patates ou des morceaux coupés, le temps de cuisson sera différent.

Attention cependant à ne pas faire l’erreur de piquer trop souvent. Certes c’est un geste important pour vérifier la cuisson, dans l’eau notamment. Mais à trop les piquer, vous risquez de leur permettre de s’effriter et même de se décomposer.

Conservation optimale des nutriments pendant la cuisson des pommes de terre

Pour profiter pleinement des bienfaits nutritionnels de nos fameux tubercules, il est idéal de conserver la peau ! En effet, l’une des principales erreurs dans la préparation des pomme de terre et de retirer la peau de ses dernières avant la cuisson. Dans l’eau, à la poêle ou encore au four, garder la peau pendant la cuisson est un avantage santé indéniable. Il vous suffira en revanche de bien les laver pour les préparer avant de vous lancer dans l’élaboration de vos petits plats.

Mais si vous ne souhaiter par déguster la peau des pommes de terre, sachez que c’est d’autant plus facile de l’ôter une fois qu’elles sont cuites. En prenant garde à ne pas vous brûler évidemment, vous irez bien plus vite en épluchant vos pommes de terre une fois qu’elles sont cuites que lorsqu’elles sont crues. Et pendant la cuisson, vous garderez l’essentiel des nutriments de ce tubercule si populaire.