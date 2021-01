Cyril Féraud attaqué sur internet: Il réplique avec une réponse piquante!

Sur les réseaux sociaux, les célébrités sont souvent attaquées ou moquées. Cyril Féraud a répliqué à un tweet d’une internaute qui le critiquait. « Il est coincé du c..» a-t-elle indiqué. L’animateur n’a pas hésité à répondre. LdPeople vous explique tout!

Cyril Féraud est un présentateur très en vue sur le petit écran, et comme ses fans le savent, il possède un très bon sens de l’humour. L’homme anime plusieurs émissions comme Celui qui est « Personne n’y avait pensé » ou encore « Slam » a répondu le 14 janvier dernier à un tweet très critique le concernant et l’a fait avec beaucoup d’humour. Ce qui n’a pas étonné ses admirateurs « Et Cyril Féraud aussi ! En photo je le trouve pas terrible, on dirait un coincé du c.. mais c’est un bel homme, » a indiqué un twittos sur le réseau social. Il ne pouvait pas imaginer comme ce dernier allait réagir à ce pic pas vraiment sympathique.

Cyril Féraud: Une réponse pleine d’humour

L’animateur s’est contenté de balancer trois mots bien sentis. Il a noté « Si tu savais… ». Une réponse pleine d’autodérision. Ses abonnés sur Twitter se sont beaucoup amusés de cette réponse très habile. D’ailleurs Christophe Beaugrand, qui présente le programme Ninja Warrior a aussi réagi et a trouvé que la réponse était réussie. Il faut dire que sur les réseaux sociaux, les faux profils et les comptes anonymes pullulent. Il s’agit de trolls qui ne sont présents sur la toile que pour critiquer ou attaquer des célébrités et faire le Buzz.

Des nombreux profils fake sur les réseaux sociaux

Sur Twitter, le 12 décembre 2020, le présentateur montrait un profil crée peu de jours avant, et qui l’était avec son nom. « Tiens, c’est drôle, moi aussi je suis Cyril Féraud”, a-t-il indiqué sous le post en question. Et d’enchaîner avec le hashtag #CasseToiPauvFake. Sur les réseaux sociaux, les personnes qui cherchent à exploiter l’incrédulité des internautes sont nombreux. En effet, la question de l’anonymat sur le net se pose, ces derniers temps.

De nombreux comptes anonymes

En effet, de nombreuses personnes se font harceler sur les réseaux sociaux et en ont marre de subir cette violence. Certaines célébrités décident même parfois de quitter les réseaux sociaux. Même si les médias sociaux permettent des échanges directs avec les fans, il n’y aucun filtre avec les personnes qui sont malveillantes. Il y a peu de temps, la ministre Marlène Schiappa qui avait parlé de sa nouvelle coupe de cheveux, en notifiant le coiffeur, a été victime d’un véritable lynchage sur les réseaux sociaux. Elle était accusée de faire un placement produit. Elle a même dû basculer son compte en privé. Des plaintes sont parfois déposées vis-à-vis de ceux qui formulent des menaces de mort. Le gouvernement réfléchit en ce moment à de nouvelles modalités et de nouvelles règles sur les réseaux sociaux pour réguler les propos malveillants qui sont de plus en plus nombreux.