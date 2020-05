Cyril Féraud en Deuil: il dévoile la mort d’une personne qui lui tient à coeur

La chaîne de télévision France 3 est endeuillée : Cyril Féraud annonce le décès du réalisateur de « La Carte aux trésors ».

Cyril Féraud: Une bien triste nouvelle vient d’être annoncée, et la famille de « La carte aux trésors » de France 3 est terriblement affectée par ce deuil.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le présentateur de l’émission « la Carte aux trésors », Cyril Féraud a annoncé la mort de l’un des membres de son équipe, le réalisateur Carlos Simoes ; Une immense tristesse pour toute l’équipe de France 3.

Ce vendredi 8 mai, l’animateur de radio et télévision, publiait cette triste nouvelle sur ses comptes tweeter et instagram, et faisait part de son immense chagrin:

« Tristesse immense. La famille de La Carte aux Trésors est en deuil. Carlos, notre réalisateur, s’est envolé. Doux, gentil, talentueux, on ne pouvait que l’aimer. Immense pensée pour sa fille et sa famille », a annoncé Cyril Féraud.

Celui-ci a publié également avec son annonce, une photo de lui et du réalisateur. De nombreuses personnes du milieu de la télévision ont immédiatement réagi. Marc-Olivier Fogiel, ancien présentateur de l’émission «Divan» sur France 3 et aujourd’hui directeur général de la chaîne de télévision d’information BFMTV, commente par de nombreux cœurs noirs pour faire part de sa tristesse, Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et variétés de France Télévision :

« Tellement triste. Carlos était un garçon formidable. Je pense très fort à sa famille », Nathalie André, ancienne directrice dès divertissements de France Télévision : «quelle tristesse», et de nombreux internautes et anonymes font également part de leur chagrin. «Oh non… quelqu’un de bien, pro et doux à la fois quelle tristesse… »

A ce jour, nous ne connaissons toujours pas quelles sont les circonstances de ce décès tragique.

Passionné très jeune par les jeux télévisés, Cyril Féraud débute en 2002 comme assistant de l’émission Fort Boyard, « l’émission qui lui a donné envie de faire de la télévision« , il démarre ensuite sa carrière d’animateur en 2004. Le présentateur anime actuellement chaque après-midi du lundi au vendredi sur France 3, le jeu « Slam » qui mêle quiz et mots fléchés et le jeu « Personne n’y avait pensé », ainsi que la nouvelle version du jeu d’aventure « La Carte aux trésors » en prime-time, sur France 3.

Cyril Féraud a repris depuis 2018, la présentation de ce jeu d’énigmes, « La carte aux trésors », et a énormément de plaisir à présenter aux téléspectateurs les plus beaux paysages français, de magnifiques vues du ciel depuis son hélicoptère. Des lacs de Savoie et de Haute Savoie, la Polynésie Française, la Corse, les Côtes d’Armor, et la Région Sud,… , Cyril sait nous faire voyager en nous présentant diverses régions que les Français découvrent ou redécouvrent avec joie grâce à ces prises de vue aériennes. Une véritable bouffée d’air pour tous les spectateurs qui peuvent ainsi s’évader de chez eux, tous les mercredis d’été devant leur écran de télévision. Une émission pleine de beauté à laquelle participait Carlos Simoes en tant que réalisateur.

Le technicien récemment disparu, était très apprécié du milieu de la télévision. Carlos Simoes avait fait ses débuts sur canal + pour la réalisation du magazine « Le tube », auprès d’Antoine de Caunes dans « L’émission d’Antoine », il a collaboré à plusieurs reprises à des reportages de « Zone interdite », et avait réalisé « Enchères made in France » sur RMC Découverte, les génériques des émissions W9 Home Festival, et les génériques des saisons 3 et 4 de « Une saison au zoo » de France 4. Un garçon doux, gentil, adorable tant apprécié par sa hiérarchie et ses collègues.

« La carte aux trésors », au tout début, en 2009, appelée « La carte au trésor » sans s, est un jeu télévisé d’aventure qui a fait suite au jeu « La chasse aux trésors » qui avait été un véritable échec en terme d’audience. Chaque épisode paraît durant toutes les vacances d’été, et met en valeur le patrimoine et la culture d’un département français ou d’outre-mer, à travers un jeu de piste qui oppose deux candidats.

Les énigmes sont liées à la culture, à la géographie, à l’histoire, aux traditions des régions visitées afin de faire découvrir le patrimoine local. Au fur et à mesure que les deux candidats avancent dans le jeu, ils utilisent principalement l’hélicoptère comme moyen de transport pour se rendre dans les différentes villes de la zone. Le but pour les candidats est de remporter un trésor d’une valeur symbolique qui varie au fil des années. Depuis 2018, le trésor est d’une valeur de 5 000 € et la rose des vents rapporte 1 000 € en cas d’échec au trésor.

L’animateur de 35 ans, Cyril Féraud, a su redonner vie à cette émission, qui avait été absente de l’antenne près de 9 ans. Toujours plein de bonne humeur, sympathique, dynamique, Cyril plait énormément aux téléspectateurs et rencontre un joli succès avec ce programme. Très discret, il ne dévoile jamais sa vie personnelle qu’il garde très secrète. Lors d’une interview en 2018, dans les médias, il avait expliqué les raisons de cette discrétion :

« Je reste discret car je pense sincèrement que ça n’intéresse personne de savoir avec qui je couche. Je m’expose suffisamment à l’antenne pour ne pas en plus envahir les magazines« , avant d’ajouter : « C’est vrai que je pense à la paternité, mais pas pour l’instant, car je n’ai pas envie de faire un enfant sans pouvoir m’en occuper. Mais dans quelques années, je pense que je lèverai le pied pour construire une famille ». Nous n’en saurons pas plus.

Comme tout animateur et présentateur, Cyril faisait l’objet depuis quelques années d’une rumeur dont il s’est maintes fois défendu, et à laquelle il a souhaité mettre un terme, le 4 mai dernier, lors d’un jeu de questions-réponses avec ses fans sur son instagram. Le présentateur est donc revenu sur cette rumeur quelque peu tenace, qui n’est autre qu’un prétendu blanchiment des dents.

Elles seraient, selon ses détracteurs, trop blanches pour être naturelles. Une question qui lui avait été déjà directement posée par Jean-Luc Lemoine sur le plateau de « Touche pas à mon poste », en 2018. “Est-ce que tu as un fait un blanchiment dentaire ?”, et qu’un internaute lui repose encore une fois dans son « Qcm« . Cyril Féraud, tenant à couper court à ces « on-dit », a alors répondu avec beaucoup d’humour : « 35 ans, garanti naturel, sans botox ni blanchiment des dents, je le jure! ».