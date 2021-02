Cyril Féraud: dézingué en direct par un candidat de Slam, il est totalement choqué!

Sur le plateau de Slam, Cyril Féraud a connu un véritable moment de solitude. En effet, l’un des candidats a été l’auteur d’une sortie fracassante. Très surpris par cette déclaration étonnante, l’animateur est totalement déstabilisé. La célèbre émission de France 3 connue par sa bonne humeur a effectivement vécu un moment d’anthologie. Jamais le présentateur n’aura été si mal à l’aise. LD People vous explique pourquoi…



Cyril Féraud : un candidat le clashe malgré lui



Le carton de France 3



Depuis de nombreuses années maintenant, Slam cartonne sur les écrans de télévision. D’ailleurs, Cyril Féraud n’est pas étranger à ce succès. Ainsi, l’animateur prend chaque jour les commandes de ce jeu devenir incontournable. Systématiquement, les audiences sont au rendez-vous. Car les téléspectateurs sont quotidiennement très nombreux, visiblement fidèles à ce programme. D’habitude, l’ambiance est très détendue sur le plateau de France Télévisions. L’animateur ne manque d’ailleurs pas d’humour durant les enregistrements. Quelques séquences sont d’ailleurs devenues cultes depuis la création du jeu. Pourtant, jamais Cyril Féraud n’aura été placé dans une situation aussi gênante.

Star de la télévision, Cyril Féraud est également très suivi sur les réseaux sociaux. Aussi, il n’hésite pas à régulièrement publier des petites plaisanteries sur la toile. Mais aujourd’hui, l’événement se produit en direct. En effet, l’éternel jeune homme a connu un moment plutôt difficile face à un candidat très jeune. Apparemment, il existait un véritable décalage entre les deux hommes. L’émission Slam connaît donc une séquence plutôt étonnante. Totalement désarçonné, Cyril Féraud ne sait pas comment réagir. Car la remarque du candidat a de quoi choquer. En tout cas, cet échange est loin d’être passé inaperçu. LD People vous raconte tout.



J’ai pris un coup de vieux !! 😂😨 La nouvelle génération arrive dans #Slam 😜

RDV à 17h00 sur @France3tv pour le dernier #Slam de la semaine ✨😘 @slamlejeuoff pic.twitter.com/wG2CZgp3rV — Cyril Féraud (@cyrilferaud) February 5, 2021

Un conflit de génération



Cyril Féraud est un animateur doté d’une grande expérience. Ainsi, il officie depuis de nombreuses années à la télévision. Pourtant, le présentateur possède des traits plutôt jeune. Mais le temps commence néanmoins à faire son œuvre. En effet, Cyril Féraud n’est plus un adolescent. Pour son plus grand malheur, un candidat de slam va le lui rappeler. Car sa déclaration va mettre en lumière un véritable conflit de génération. Durant le jeu, Cyril Féraud parle en effet d’une ancienne gloire de la télévision. Il se rappelle de Dorothée, la célèbre présentatrice de TF1. Car durant de nombreuses années, l’animatrice et chanteuse était adulée aussi bien par les grands que par les petits. Ses émissions quotidiennes et hebdomadaires ont cartonné durant plus d’une décennie.



Cyril Féraud se souvient donc de Dorothée. Car elle a notamment permis de lancer quelques carrières et quelques-uns des plus grands dessins animés de la télévision française. Tout un monde de divertissement dépendait de son nom. Mais pour le candidat de slam, Dorothée est une parfaite inconnue. En effet, Jaime n’était pas né lors de la gloire de la coqueluche des enfants. À l’évocation de ce sujet, Cyril Féraud se rend donc compte du fossé des générations. Malgré sa jeunesse apparente, le présentateur doit se rendre à l’évidence. Selon les âges, les références sont loin d’être les mêmes. En tout cas, la remarque de ce candidat lui aura filé un sacré coup de vieux. Preuve que personne n’est à l’abri, et que sur ce point, nous sommes tous égaux !