Cyril Féraud: Énorme coup dur, la très mauvaise nouvelle pour son émission vient de tomber

Selon les toutes dernières informations de nos confrères de Télé Loisirs, France 3 a décidé de supprimer un des jeux présentés par Cyril Féraud. Explications.

La fin de “Personne n’y avait pensé” sur France 3

Malgré les audiences plutôt bonnes (le record historique a été battu il y a quelques mois avec 1,2 millions de téléspectateurs), France 3 a décidé de supprimer un des jeux quotidiens animé par Cyril Féraud. Diffusé chaque jour de la semaine à partir de 16h45 depuis 2011, Personne n’y avait pensé est “une adaptation du jeu britannique Pointless. Chaque émission voit s’affronter trois binômes, dont un seul joue la finale et tente de remporter la cagnotte”. Le but du jeu, c’est de donner une réponse que le panel n’avait pas pensé, d’où le titre évidemment : “Des questions ont été préalablement posées à 100 personnes, qui avaient 100 secondes pour donner toutes les réponses qu’elles connaissaient. Le but pour les candidats est de donner une réponse correcte, mais la moins évidente possible à ces questions”.

Si le problème n’était pas les audiences, le renforcement régional de la ligne éditoriale de France 3 expliquerait cette suppression. En effet, la chaîne désirant rallonger son JT du 19/20 pour le commencer à 18h30, devait trouver une solution pour faire de la place au sein de la grille horaire. Mais ce n’est pas la seule raison, Personne n’y avait pensé “coûte plus cher à la chaîne que par exemple Des chiffres et des lettres, diffusé juste avant puisque le premier est produit par EndemolShine tandis que le second est produit en interne…”. Mais que les fans de Cyril Féraud se rassurent, il sera toujours présent avec son jeu “Slam”, mais sans doute à une autre heure plus avancée. Affaire à suivre.

Cyril Féraud fait des révélations sur sa vie amoureuse

Cyril Feraud, serait-il en couple ? C’est en tout cas ce que l’on peut comprendre quand on écoute bien sa récente interview pour Europe 1. En effet, à la question de la chroniqueuse Léa Lando, qui lui demandait si sa belle-mère trouvait vraiment qu’il était le gendre idéal, le présentateur de Slam s’est laissé aller à quelques confidences : “Il faut lui demander mais je crois que oui, je crois que oui… Et puis “gendre idéal” ne veut pas dire grand chose en fait. Est-ce que c’est moi ? Ou est-ce que c’est Camille Combal ? Est-ce que c’est Vincent Cerutti”.

Il faut dire que Cyril Féraud n’a pas pour habitude de dévoiler trop de choses concernant sa vie privée. Il y a quelques mois, il disait que ce n’était pas simple de concilier vie privée et vie publique : “Ce n’est pas simple d’avoir une vie privée quand on rentre le soir après avoir tourné six émissions. J’arrive à concilier les deux, mais c’est compliqué. Je reste discret car je pense sincèrement que ça n’intéresse personne de savoir avec qui je couche”.