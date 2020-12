Cyril Féraud pose dans sa baignoire, occupé à une activité très étonnante!

Cyril Féraud propose un cliché inédit à ses fans sur Instagram. L’animateur et journaliste n’a pourtant pas l’habitude de prendre la pose dans le plus simple appareil. Bien que ce soit devenu monnaie courante pour les vedettes des réseaux sociaux d’ailleurs. Cyril Féraud surprend donc ses abonnés en leur offrant une photo de lui, très confortablement installé dans sa baignoire. En tenue d’Adam, l’animateur est dans son bain et s’adonne à une activité étonnante. En effet, il a posé son ordinateur tout à côté et savoure les nouveaux épisodes de La Carte aux trésors.

Cyril Féraud en tenue d’Adam, dans son bain, sur Instagram

Cyril Féraud décide donc de faire la promotion de ce programme qu’il adore et pour lequel il travaille. La Carte aux trésors est une émission culturelle et d’aventure. Elle propose à des candidats de s’affronter pour résoudre des jeux de pistes. Se faisant, ils parcourent des lieux magiques de la France et d’outre-mer. Ainsi, France 3 propose un divertissement qui est aussi capable de mettre en valeur le patrimoine et la culture française. Ce jeu télévisé a été remise au goût du jour depuis son retour sur les écrans en 2018. Et depuis qu’elle reprend ses droits à la télévision, c’est Cyril Féraud qui est fier de l’animer.

Pour en faire la promotion, tous les moyens sont bons et surtout sur les réseaux sociaux. Suivant les tendances, prendre un bain et le partager sur Instagram n’est pas complètement incongru. Ce qui l’est davantage en revanche, c’est de regarder une émission tout en profitant de ce moment de détente savonneux. Les fans de Cyril Féraud ne manquent alors pas de lui dire de prendre des précautions. Un appareil électronique proche d’une baignoire pourrait provoquer un accident irrémédiable. Mais hormis les quelques conseils des plus inquiets de ses abonnés, Cyril Féraud reçoit des commentaires enthousiastes à l’idée de retrouver de nouveaux épisodes de La Carte aux trésors.

Les réactions des fans de l’animateur sont unanimes, c’est un succès !

Enfin, il convient également de souligner que pas mal des fans de Cyril Féraud ne prêtent pas la moins attention à l’ordinateur au bord de sa baignoire. En effet, ils sont bien trop concentré sur le fait que l’animateur soit en tenue d’Adam dans son bain. Certains vont même lui proposer de l’y rejoindre si il le souhaite. Des propositions pour le moins osées, auxquelles Cyril Féraud ne prêtera pas attention pour ne pas vexer qui que ce soit. Décidément, quel succès pour le jeune animateur ! Son sourire n’a pas fini de faire craquer ses fans et son enthousiasme de les convaincre de suivre les émissions qu’il présente. France 3 peut se féliciter d’avoir un tel atout parmi ses animateurs phares.

Pour clamer les ardeurs de certains de ses abonnés, Cyril Féraud peut compter sur d’autres d’entre eux qui les rappellent à l’ordre. Pas de doutes, la photo de l’animateur dans son bain n’a pas fini de susciter de vives réactions.