Cyril Hanouna a peur d’un Reconfinement, il lance un grand défi à Emmanuel Macron

Le gouvernement a annoncé aux Français de nouvelles mesures pour lutter contre l’épidémie de Covid 19. L’animateur star de la chaîne C8 a aussitôt réagi sur les réseaux sociaux. Découvrez le nouveau challenge signé Hanouna.

On croyait qu’à la rentrée, le plus dur était derrière nous. Mais il n’en est rien. La crise sanitaire se prolonge durablement. Les mesures gouvernementales reviennent en force. A Marseille et en Guadeloupe, la situation attriste de nombreux habitants.

Pendant 7 jours, plus aucun restaurant ni aucun bar n’aura le droit d’ouvrir leurs portes. Quant aux grandes villes de la métropole, comme Paris, Lyon ou encore Lille, ces établissements ont désormais l’obligation de fermer à 22 heures.

Cyril Hanouna à la rescousse des restaurateurs

Evidemment, les premiers concernés ne décolèrent pas. Les restaurateurs traversent une période très difficile depuis le confinement. Le présentateur a tenté d’apaiser les tensions sur son compte Instagram. Il appelle notamment sa communauté de fans à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires comme le port du masque ou la distanciation sociale.

Un « salut mes petites beautés » plus grave que d’habitude

L’animateur adopte un ton des plus sérieux, notamment à l’égard des plus jeunes. Son message se veut des plus clairs : pour éviter à nouveau un confinement, soyons responsables. “Salut mes petites beautés, c’est samedi et ce soir je sais que vous allez avoir envie de sortir et de kiffer avec vos amis, je comprends tout à fait. Juste un truc, respectez les gestes barrières. On a quinze jours pour éviter peut-être un reconfinement, on l’a connu, on veut pas re-connaître cette galère.

Il poursuit : « Il faut sauver notre personnel hospitalier, il ne faut pas qu’il soit débordé, ils font un travail de fou toute l’année, on doit les sauver, on doit les protéger. On doit aussi sauver nos restaurateurs, qui n’ont pas envie de mettre la clef sous la porte. Les restaurants, les bars, c’est notre kiffe, se retrouver entre amis, on va le faire mais plus tard. Là on a quinze jours où il faut vraiment se mobiliser“, déclare-t-il très sérieusement.

Et pour s’assurer de bien faire passer son message, il écrit un petit texte pour accompagner cette vidéo : « Mes chéris, à partir d’aujourd’hui je lance le hashtag #ProtegeTesPotes ! 😷 Pour qu’on soit tous solidaires et responsables face au #Covid19 ! 👉🏽 Filmez vous entrain de reproduire ce geste et partagez votre vidéo avec le hashtag #ProtegeTesPotes ! »

L’animateur espère vraisemblablement soutenir ainsi les restaurateurs et désamorcer l’incompréhension de ses fans. En effet, nombre d’entre eux contestent déjà les nouvelles lourdes restrictions. Espérons que ce post partagé ce samedi 26 septembre portera ses fruits.