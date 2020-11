Cyril Hanouna “A prendre ou à laisser”: Il craque son pantalon et doit se changer en direct!

Ce lundi 9 novembre, Cyril Hanouna a eu un gros soucis. L’animateur s’est senti très gêné lorsqu’il s’est retrouvé avec un trou béant dans son pantalon. Retour sur cet aléa du direct. Hilarant !

Ce lundi 9 novembre, Cyril Hanouna a dû enlever son pantalon devant les téléspectateurs. Il n’avait vraiment pas le choix : il venait de le craquer bien comme il faut ! Il n’aurait pas dû s’essayer à la boxe thaï. Les candidats d’À prendre ou à laisser ont bien rigolé.

Bernard Montiel défile sur le plateau, la cuisse gauche complètement découverte !

Sur C8, on serait presque coutumier du fait ! Mardi 15 septembre, sous les projecteurs de TPMP, Bernard Montiel s’est presque retrouvé en sous-vêtements à son grand dépourvu. “J’ai… J’ai un petit problème… Je suis obligé de vous le montrer, parce qu’ils se moquent de moi !“, avait-il été obligé de remarquer. Préférant jouer la carte de l’autodérision, le chroniqueur avait alors entamé un défilé insolite sur le plateau. Cyril Hanouna, toujours partant pour en rajouter une couche, avait carrément craqué le trou au maximum. Le public avait fini par découvrir son caleçon et sa cuisse gauche !

Cyril Hanouna improvise un numéro de boxe thaï

Cette fois-ci, le même imprévu arrive non pas dans Touche pas à mon poste mais dans À prendre ou à laisser. Ce lundi 9 novembre, Cyril Hanouna recevait une candidate, Jenny. La jeune femme partageait alors à l’animateur sa passion pour la boxe thaï. Et elle n’a pas hésité à titiller le papa de Lino et Bianca. “J’ai entendu dire que vous vous êtes entraîné vous aussi ce week-end. J’aimerais bien voir ça moi !”, l’a-t-elle ainsi défié.

“Les chéris, est-ce qu’on peut m’amener une serviette, un truc ?”

Il ne lui en fallait pas moins pour s’aventurer dans un show de cascade improvisé ! Cyril Hanouna a commencé par lever sa jambe et la poser sur son pupitre. Mais sa performance s’est arrêtée là. Car dans son mouvement, il a carrément déchirer l’entrejambe de son pantalon. “Les chéris, est-ce qu’on peut m’amener une serviette, un truc ? Je vais changer mon pantalon en direct, je suis obligé !“, s’est-il esclaffé. Il n’a pas hésité à montrer à tout le monde le trou béant au milieu de son jeans.

“Le seul truc, c’est que j’adorais ce pantalon ! Je suis dégoûté !“, a-t-il cependant regretté. Il a ensuite enchaîné sur les épreuves du jeu, toujours avec son pantalon déchiré. Ce n’est que quelques minutes plus tard que des membres de l’équipe lui apportent deux pantalons de rechange. A l’aise avec ses candidats, il se change et se retrouve en caleçon sur le plateau ! Manque de bol pour lui, le pantalon qu’il a passé n’était pas à sa taille. Il a quand même fait un effort pour porter ce modèle trop serré jusqu’à la fin de l’émission. La prochaine fois, il y pensera à deux fois avant de se jouer au cascadeur !