Cyril Hanouna “A prendre ou à laisser”: sous le choc! Il n’y croit pas quand il découvre le montant des dettes d’un candidat

Ce lundi 12 octobre 2020, Cyril Hanouna recevait un nouveau candidat pour l’émission A prendre ou à laisser. Le principal intéressé se nomme Medhi. Ce dernier a osé révélé à l’animateur qu’il était criblé de dettes. Mais Cyril Hanouna ne s’attendait pas à une telle somme d’argent ! L’animateur a eu du mal à s’en remettre.

Medhi voulait participer à l’émission A prendre ou à laisser pour une bonne raison. Le jeune homme croule en effet sous les dettes. Ce lundi 12 octobre, le candidat foulait donc le plateau de l’émission en espérant effacer son ardoise auprès de ses débiteurs. En toute transparence, il a expliqué à Cyril Hanouna sa situation financière. Mais l’animateur de C8 a fait un bond au plafond lorsqu’il a découvert à combien s’élevait sa dette. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’une grosse, très grosse dette !

Sous les projecteurs, Cyril Hanouna a accueilli ce nouveau candidat qui a dit être “Choqué” d’avoir été sélectionné. Medhi a chauffé la salle en improvisant une petite danse. “Pour de vrai, je suis au milieu !“, a-t-il lâché. Dans la vie, Medhi travaille comme steward. Plein d’humour, il s’est gentiment moqué de Cyril Hanouna. Le présentateur de C8 est actuellement célibataire. Mais le papa de Lino et Bianca ne lui en a pas voulu.

Cyril Hanouna révèle sa manie avec le gaz

Ce dernier a enchaîné en partageant une manie qu’il a tous les jours : il ne peut pas s’empêcher de couper le gaz lorsqu’il sort de chez lui. Il parait même qu’il coupe le gaz lorsqu’il va à la boîte aux lettres chercher son courrier ! Bref, après ce petit bavardage, le candidat en difficulté financière a pris une mine des plus sérieuses.

Son erreur : des crédits à la consommation

Il a commencé par reconnaître qu’il avait de gros problèmes d’argent. “Oui, j’ai un gros crédit à rembourser !“, a-t-il avoué. Cyril Hanouna bien évidemment a cherché à en savoir plus. “J’ai fait des bêtises ! Comme je suis stewart depuis l’âge de 20 ans, j’ai l’habitude de voyager dans le monde entier et à chaque fois, je frime. Je m’achète de belles sapes et j’invite les amis“, a-t-il continué. Mais il a commis une grosse erreur : il a fait tous ces achats via des crédits à la consommation. Il le reconnaît volontiers : il a fait “n’importe quoi“.

Le jeune homme traverse donc une situation désastreuse : “J’ai 29 ans et je me rends compte qu’à 20 ans, j’ai fait des conneries ! Et là, je dois tout réparer“, a-t-il enchaîné. Mais combien doit-il exactement ? Cyril Hanouna s’est empressé de s’enquérir. “Vous voulez que je le dise vraiment ? Pas loin de 30 000 euros !“, s’est-il exclamé. Sur le plateau, Medhi a réussi à choquer tous les autres candidats mais aussi l’animateur ! Pourtant, le jeune homme aurait préféré offrir un voyage à Tahiti à sa mère et à sa grand-mère.