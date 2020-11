Cyril Hanouna abasourdi, bloqué par une invitée ne peut plus prendre l’antenne de TPMP!

Sur le plateau de C8, Cyril Hanouna a connu un grand moment de solitude. Ce mardi 3 novembre, l’animateur n’a pu faire taire l’une de ses invités. En effet, une commerçante présente dans Touche pas à mon poste ne voulait plus s’arrêter de parler.

Cyril Hanouna mis en difficulté par une intervenante

Décidément, rien ne se passe jamais comme prévu dans Touche pas à mon poste. Depuis sa création, cette émission est très souvent le théâtre d’événements marquants. Une fois de plus, le show quotidien de Cyril Hanouna a connu un grand moment de télévision. Fidèle à son habitude, l’animateur souhaite parler des sujets sensibles. Pour rappel, l’émission a déjà connu de véritables buzz médiatiques. Régulièrement, les fans de TPMP sont les témoins d’interventions mémorables. Et parfois, l’émission est le siège de véritables clashs verbaux.

Mais cette fois-ci, l’ambiance est plutôt calme à première vue. Même si le sujet du jour est très préoccupant. En effet, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs évoquent le confinement et ses conséquences sur les entreprises. Notamment pour les petits commerces en passe de vivre des heures difficiles. Depuis l’annonce du gouvernement, les réactions fusent de toute part dans l’Hexagone. Invitée sur le plateau, une commerçante en colère a véritablement créé le buzz lors de son intervention.

“Injuste qu’on décide pour nous” Isabelle, commerçante qui n’a pas respecté le confinement et a laissé ouvert son magasin de chaussures nous explique pourquoi elle a pris cette décision #TPMP pic.twitter.com/Efd4bpXz7G — TPMP (@TPMP) November 3, 2020

TPMP: Cyril Hanouna , incapable de faire taire son invité

Présente dans la célèbre émission de C8, Isabelle est propriétaire d’un magasin de chaussures. Venue de l’Essonne, elle avait la ferme intention de s’exprimer sur ses problèmes. Car comme beaucoup de Français, le confinement a des conséquences terribles pour elle. Ainsi que pour de nombreux indépendants, la fermeture de son commerce est une véritable catastrophe. Malgré l’obtention d’un décret du maire, la commerçante a dû jeter l’éponge. Finalement, elle s’est retrouvée obligée de fermer la porte de son commerce.” Je trouve cela injuste qu’on décide pour nous “. Déterminée, à plaider sa cause, Isabelle était intarissable. ” Petits commerces… On est rien. Ça fait longtemps qu’on fait tout ce qu’il faut pour qu’on disparaisse. Et là c’est un peu trop “. Sur sa lancée, Isabelle souhaite livrer ce qu’elle a sur le cœur.

Hélas pour elle, le temps manque. Car bien évidemment, Cyril Hanouna doit continuer l’émission. Comme il le précise, ils sont déjà très en retard. Et à un moment ou un autre, il faut bien rendre l’antenne. ” On doit y aller ma chérie “. Apparemment, la commerçante ne l’entend pas de cette oreille. Et rien ne semble pouvoir l’arrêter. ” Vous me permettez… J’ai attendu douze heures, laissez-moi la parole 10 minutes. J’ai quelque chose à dire “. Bien décidée à aider son patron, le chroniqueur Benjamin Castaldi a voulu prendre la parole. D’ailleurs, il a reproché à Isabelle d’avoir été trop longue. Loin de se laisser démonter, l’invitée de Cyril Hanouna lui a répondu du tac au tac. ” Dans ce cas, il vaudrait mieux vous taire pour que je puisse parler “ !

Malgré ces petits tracas de timing, Isabelle a pu livrer son message. Mais il est vrai qu’en une seule émission, tout le sujet du confinement ne peut être traité. Mais Cyril Hanouna est toujours prêt à laisser la parole à son public. Il le prouve d’ailleurs régulièrement.