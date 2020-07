Cyril Hanouna anéanti en Deuil, par la perte d’un être très cher, il nous dévoile sa tristesse

Le 18 juillet dernier, l’animateur de C8, Cyril Hanouna a été le destinataire d’un message d’une mère de famille. Celle-ci annonçait la mort de son fils de 6 ans. L’enfant était un grand fan de Cyril Hanouna. Ce décès a beaucoup affecté le présentateur star.

Beaucoup de changement en perspective pour Cyril Hanouna à la rentrée. En effet, l’un de ses chroniqueur emblématique Matthieu Delormeau a indiqué, il y a déjà quelques semaines, qu’il quittait l’émission TPMP. Un autre chroniqueur a aussi prévu de faire ses valises. Il s’agit de Cédric Cizaire. A priori, seules ces deux personnalités devraient mettre les voiles. Les fans de « baba » attendent impatiemment le retour de l’émission au début du mois de septembre. Les chroniqueurs habituels de l’émission seront bien sûr de retour à la rentrée. On pense par exemple à la pétillante Valérie Bénaim, à l’excellent Jean-Michel Maire ou encore le très charismatique Benjamin Castaldi.

De la nouveauté dans Balance Ton Post

Du côté de Balance ton Post, du changement est à prévoir. Rokhaya Diallo et Geoffrey Lejeune font partie des nouveaux chroniqueurs. Gaspard Gantzer, ancien candidat à la Mairie de Paris et ex-conseiller de François Hollande fera partie du casting de la nouvelle saison de l’émission. Le programme de C8 sera renouvellé. De nouvelles rubriques devraient apparaître. L’émission avait besoin de changement.

Anne c est avec une grande tristesse que j apprends cette nouvelle. Je pense fort à vous et je vous adresse toutes mes condoléances. J imagine votre tristesse et je vous apporte tout mon soutien et je vous envoie de la force dans cette épreuve. Et Tom on ne t oubliera jamais❤️ https://t.co/0fLx43xTF0 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) July 18, 2020

Cyril Hanouna bouleversé

Cyril Hanouna est affairé à préparer cette rentrée et il se réjouit de ses nouveautés. Mais une nouvelle l’a rendu extrêmement triste, le 18 juillet dernier. Sur les réseaux sociaux, Anne, une afficionados de Cyril Hanouna lui a envoyé un message en indiquant une nouvelle vraiment horrible : son enfant de 6 ans, Tom est décédé le 20 juin dernier. Totalement anéantie, la mère a voulu rendre un hommage à enfant et précisant qu’il était fan de l’animateur : « Votre plus grand fan n’est plus« , a-t-elle indiqué.

Apparemment très affecté par ce message, Cyril Hanouna a rebondi : « C’est avec une immense tristesse que j’apprends cette nouvelle. Je pense très fort à vous et vous adresse toutes mes condoléances. J’imagine votre peine et vous apporte tout mon soutien et je vous transmets de la force dans cette épreuve. Et Tom, on ne t’oubliera jamais », a-t-il dit dans un tweet déchirant. On savait que Cyril Hanouna était très sensible et avait un grand cœur. Ce message est un témoignage supplémentaire. Parmi les fans de l’émission de Cyril Hanouna, on compte de nombreux enfants et adolescents.