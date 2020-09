Cyril Hanouna annonce le retour d’un chroniqueur phare de TPMP

Ce dimanche 13 septembre, Cyril Hanouna a fait une annonce qui a surpris tout le monde : Doc Gynéco sera de retour dans “Touche pas à mon Poste“.

Doc Gynéco de retour dans “Touche pas à mon Poste“

Après une première semaine délicate au niveau des audiences, Cyril Hanouna est de retour en forme et se montre plutôt confiant pour le reste de la saison. Ainsi, il a pris la parole ce dimanche 13 septembre pour annoncer qu’il avait mis du temps, mais qu’il avait enfin trouvé la bonne formule : “On a mis 2 semaines à trouver la bonne formule! On a jamais eu un TPMP aussi fort depuis des années et on voulait le faire plus court! Heureusement on s est vite repris” a-t-il dit. Mais il a également annoncé une autre nouvelle, une nouvelle à laquelle personne ne s’attendait :”Bon les chéris une nouvelle qui va trop vous faire plaisir : Notre Doc Gyneco sera de retour des demain dans TPMP à 19h10 en direct! He’s back! La folie! Ça sent grave la darka”.

Bon les chéris une nouvelle qui va trop vous faire plaisir : Notre Doc Gyneco sera de retour des demain dans @tpmp a 19h10 en direct! He’s back! La folie! Ça sent grave la darka🕺🏻🎉💖😂😂 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 13, 2020

Si cette annonce est une bonne nouvelle pour certains, tout le monde n’est pas forcément d’accord avec ce retour. En effet, un internaute a plutôt été virulent en apprenant la venue prochaine de Doc Gynéco : “Pas sûr que cela soit une bonne nouvelle. Il n’apporte aucune valeur ajoutée à l’émission. À l’ouest en permanence, ne participe pas à l’émission, Zéro connaissances médias, mauvais dans les débats. Je m’arrête là ?” a lancé un amateur de “Touche pas à Mon Poste” avant qu’un autre le rejoigne : “Euh non pas super nouvelle…. il manquait pas du tout à l’émission faites plutôt revenir Maxime Gueny lui en revanche il nous manque.

Cyril Hanouna la clé de voûte de C8

Le directeur des antennes du Groupe Canal + Gérald-Brice Viret a récemment pris la parole concernant les audiences des émissions de Cyril Hanouna. S’il concède qu’ils ont pris les mauvaises décisions, il est satisfait du retour en force de “Touche pas à mon Poste” : “Chaque année, c’est la même histoire depuis 10 ans! On teste des nouvelles formules, ça fait partie du jeu. Cyril est un diesel et je suis confiant. On vient de repositionner les horaires, ça va remonter. Touche pas à mon poste a retrouvé sa place entre 20 heures et 21 heures et atteindra vite le million. Notre ambition est d’être très fort sur les cibles jeunes. C’est quand il est en reconquête que Cyril Hanouna est le meilleur. Il est la clé de voûte de C8″.

Encore + de 5 heures de direct hier pour @Cyrilhanouna sur @C8TV avec vraiment 3 émissions aussi variées que géniales Qu’on le veuille ou non c’est une vraie performance Et les scores sont bons avec @APOALofficiel solide @TPMP qui monte et @BalanceTonPost super fort sur cibles pic.twitter.com/KlV6ZfpBso — Vincent Pujol (@vinzpujol) September 11, 2020

S’il a mis du temps à trouver un rythme efficace pour le retour de TPMP, c’est aujourd’hui le cas. Quant à Balance ton post, qu’il voulait à la base quotidienne, l’émission a fini par repasser en hebdomadaire et continue de susciter de nombreuses réactions. Reste à savoir maintenant comment vont se passer les prochaines semaines…Affaire à suivre.