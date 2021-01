Cyril Hanouna attaque en justice TF1 et déclare la guerre à Camille Combal!

Cyril Hanouna n’en démord pas : l’émission de TF1 “La Grande Incruste” serait du plagiat. Le trublion du PAF a donc lancé des poursuites judiciaires contre la chaîne concurrente. Quant à son ancien compère Camille Combal, il en a fait désormais son ennemi n°1!

Cyril Hanouna reproche à TF1 d’avoir utilisé un concept d’émission qui lui est propre. D’après le trublion du PAF, ce qu’a réalisé Camille Combal dans la nouvelle émission de TF1 La Grande Incruste, diffusée le 26 décembre dernier, ressemble trait pour trait à ce qu’il faisait lorsque ce dernier officiait en tant que chroniqueur dans Touche pas à mon poste. En tous cas, au sein de la rédaction de LDpeople, on a adoré La Grande Incruste et la performance de Camille Combal!

Source : Instagram @camillecombal

Le site PureMédias vient ainsi de confirmer que la direction d’H2O, société de production de Cyril Hanouna, a envoyé un courrier à TF1. Dans cette lettre, Baba menace TF1 de poursuites judiciaires.

“Camille Combal l’a (..) fait avec nous pendant des années.“

“C’est vraiment une idée de Cyril Hanouna de s’incruster dans des fictions ou dans des jeux télé. Il le faisait déjà sur France 4 avec un chroniqueur qui s’appelait Yann Stotz. Camille Combal l’a ensuite fait avec nous pendant des années“, a en effet relaté un dirigeant de H2O Productions aux journalistes de PureMédias, confirmant qu’une action avait été engagée.

Et de poursuivre : “Cela aurait été plus simple que soit Camille Combal, soit la production, appelle Cyril Hanouna. Pour lui parler de ce prime parodique. En découvrant dans une bande-annonce des éléments qui sont quasi-identiques, tout le monde aurait réagi de la sorte et c’est normal d’entamer une action. S’il y avait eu un échange entre eux et nous, il n’y aurait pas eu d’action derrière”.

Source : Instagram @camillecombal

C8 juge que “La Grande Incruste” a copié-collé ses propres programmes. Car dans ce programme de TF1, Camille Combal apparaît aussi bien dans les émissions de Koh-Lanta, de Demain nous appartient ou encore Balthazar. Cyril Hanouna rappelle qu’il faisait exactement cela en mode parodique également sur C8.

“J’aurais aimé qu’il me passe un coup de fil.”

Cyril Hanouna n’avait pas apprécié que Camille Combal ne lui dise pas qu’il partait pour une chaîne concurrente. Il ne s’était pas gêné pour le lui faire savoir ! “Juste un truc sur Camille. J’aurais aimé qu’il me passe un coup de fil pour me dire qu’il allait sur le groupe TF1. Je lui aurais dit : ‘Camille, il n’y a aucun souci, vis tes rêves.’ Je pense juste qu’il aurait dû me le dire au lieu que je l’apprenne dans la presse.”, avait-il déclaré sur le plateau de TPMP.

Diffusée le samedi 26 décembre à 21h05 sur TF1, La Grande Incruste avait raflé une belle part de marché. En effet ce soir-là, plus de 5 millions de téléspectateurs s’était rassemblé devant leurs écrans pour suivre ce programme inédit. De quoi rendre en effet Cyril Hanouna vert de rage ! Contactée par PureMédias, TF1 n’a en tous cas pas souhaité commenter cette poursuite judiciaire.