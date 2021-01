Cyril Hanouna au plus mal! Attaqué par TF1 et M6? Grosse bataille en vue! ça vaut le détour..

Bien que très populaire, Cyril Hanouna ne fait pas l’unanimité. Les téléspectateurs comme les cibles de ses petites attaques ont d’ailleurs décidés de faire valoir leur mécontentement.

L’année a commencé dans le tumulte pour Cyril Hanouna. Le trublion de C8 a redoublé d’effort pour atteindre une audience encore plus conséquente. Et pour cela, il n’hésite pas à aller a l’encontre de certaines règles. S’il est connu pour présenter les dernières nouvelles d’une façon très particulière, il fait surtout le buzz avec ses attaques et petites piques envers ses collaborateurs et autres animateurs. Baba aurait-il dépassé les bornes cette fois ? Il semblerait que oui !

Ces derniers jours, Cyril Hanouna a enchaîné les critiques sur son émission “Touche Pas A Mon Poste”. Sa dernière cible en date : Arthur dont il a créé une parodie où il se fait abattre comme dans un film de Jean-Paul Belmondo. Et si cela a fait rire ses téléspectateurs, l’avis du principal intéressé est tout autre. Les rumeurs d’une vendetta contre l’animateur de c8 vont d’ailleurs bon train. Chez LD People, nous avons justement fait le point sur la question.

La pression de la part des autres chaînes !

Après cette petite incartade contre Arthur, Cyril Hanouna a été cible de certaines pressions. Il en faisait d’ailleurs part à ses abonnés il y a quelques jours. TF1 aurait en effet très mécontent du traitement que l’équipe de TPMP réserve à ses employés. L’occasion pour eux de sortir un communiqué demandant donc à Cyril Hanouna et ses collaborateurs de “changer d’attitude” sous peine de quelques représailles. Mais cela ne semble pas attendrir ou faire peur au Trublion fe c8. Bien au contraire, ce dernier s’est toujours montré très téméraire face aux coups de pression et aux interdictions de ce genre.

“Ils veulent qu’on passe la pommade à toutes leurs émissions” avait-il déclaré dans sa publication. Une situation qui n’est pas prête d’arriver même si la Une se lie aux objections de M6 contre lui. Rappelons que La Six avait également interdit à Cyril Hanouna de parler de ses emissions et à ses employés de venir sur “Touche Pas A Mon Poste”. Une décision de protection après les attaques répétées de l’équipe de C8 contre Karine Le Marchand. Mais là encore, rien n’y fait pour calmer Cyril Hanouna et son équipe de choc.

Cyril Hanouna poursuivi en justice ?

Il y a quelques années encore, Cyril Hanouna et la chaine C8 avaient été poursuivi en justice à cause des attaques fréquentes sur le plateau de “Touche Pas A Mon Poste”. Karine Ferri faisait alors partie de celles à dénoncer le ” préjudice moral” perpétré par l’équipe de chroniqueur. Une situation fréquente que le CSA pourrait envisager comme raison de sanctions plus importantes que les amendes.

On apprend d’ailleurs il y a quelques jours que plusieurs animateurs ayant été la cible de Cyril Hanouna ou de ses emissions pourraient s’allier pour porter plainte. Bruno Guillon, Karine Le Marchand, Michel Cymes, Karine Ferri et encore bien d’autres seraient en effet déterminés à faire tomber le fameux animateur de C8. Mais arriveront-ils à obtenir gain de cause ? Tout reste à prouver pour le moment ! Quant à Cyril Hanouna, il reste fidèle à lui-même que ce soit dans ses petites blagues ou ses attaques directes. De quoi prevoir de bons rebondissements pour les adeptes du Talkshow !