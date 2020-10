Cyril Hanouna balance une ÉNORME info sur le “nouveau cheri” de Laeticia Hallyday!

Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs sont au courant de tous les scoops. Ils sont à l’affut des moindres rumeurs pour tenter de les décortiquer en plateau dans Touche Pas à Mon Poste. Et ce 25 octobre, Bernard Montiel semble avoir des informations de taille concernant Laeticia Hallyday. En effet, il est certain que la veuve de Johnny Hallyday n’est plus en couple avec Pascal Balland premièrement. Mais il est également certain que dès ce week-end, les médias révéleront qu’elle a retrouvé l’amour. L’animateur, Cyril Hanouna tente d’en savoir davantage et son chroniqueur lâche alors quelques informations sur le nouveau prétendant de Laeticia Hallyday.

Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, les premiers sur les scoops concernant les célébrités ?

Cyril Hanouna tente de ne pas donner son avis lorsqu’il aborde les thèmes et les sujets débattus sur son plateau. En effet, il laisse ses chroniqueurs s’exprimer et donner leurs avis, tout en tentant d’ailleurs souvent d’arrondir les angles. À propos de Laeticia Hallyday, Bernard Montiel avait déjà eu des opinions très tranchées. Il pense que la veuve du rockeur a pertinemment faite sorte de déshériter David Hallyday et Laura Smet lors de l’établissement du testament de son mari. De plus, il semble savoir de sources sûres qu’ils n’avaient pas pu faire leurs adieux à leur père avant qu’il ne s’éteigne. Pour lui, Laeticia Hallyday est responsable.

Cyril Hanouna essaie de lui faire préciser sa pensée, tout en l’emmenant sur le terrain des relations amoureuses de la maman de Jade et de Joy Hallyday. Car récemment, Closer annonçait la rupture de Laeticia Hallyday et de Pascal Balland. Qui est, pour Bernard Montiel, un fait avéré. Ensuite, il ne s’attarde pas de trop sur la peine que pourrait ressentir la veuve de Johnny Hallyday par rapport à cette rupture. Car il est aussi certain qu’elle a déjà retrouvé un amoureux. Et c’est là le scoop mis en avant par Cyril Hanouna dans TPMP. Car pour le moment, l’identité de cet homme est gardé secrète. Le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste est pourtant persuadé que l’information va être communiquée ce week-end. Alors, sous l’insistance de Cyril Hanouna, il va donner quelques informations en avant-première.

Bernard Montiel affirme que Laeticia Hallyday est de nouveau en couple

Cyril Hanouna réussi à faire dire à Bernard Montiel une partie de ce qu’il sait à ce sujet. En effet, Laeticia Hallyday aurait retrouvé l’amour auprès d’un homme de talent, un homme de cinéma. Il serait acteur, réalisateur et célibataire.

“Un acteur, un réalisateur et un homme célibataire”@bernard_montiel nous donne des infos sur le nouveau compagnon de Laeticia Hallyday #TPMP pic.twitter.com/GtHiwfXhzG — TPMP (@TPMP) October 26, 2020

Laeticia Hallyday est-elle vraiment de nouveau en couple ? Comment Bernard Montiel peut-il connaître autant de détails sur la vie amoureuse de la veuve du rockeur ? Les chroniqueurs de TPMP et Cyril Hanouna sont sceptiques mais espèrent tout de même en savoir davantage. Dans les jours à venir, le chroniqueur pourrait en dire plus. Mais il semble attendre la révélation à travers les médias, qui arrivera donc selon lui dès ce week-end.