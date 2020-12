Cyril Hanouna bouleversé par un SMS qui le met en état de choc, il est totalement boulversé !

Cyril Hanouna est l’animateur phare de C8. Présent dans trois émissions différentes sur la chaîne, c’est dans Touche Pas à Mon Poste (TPMP) que ces fans l’adorent avant tout. Une émission haute en couleurs qu’il anime depuis déjà 10 ans, 8 sur C8. Bien qu’il ne fasse pas l’unanimité, Cyril Hanouna sait encaisser et avancer contre vents et marrées. Travailleur acharné, il ne renoncera jamais à sa passion qui est de divertir son public. Son public qu’il considère comme ses amis et qu’il appelle volontiers “mes chéris”. Mais parfois, même Hanouna craque. LDPeople revient donc sur cette histoire ancienne, celle d’un SMS qui a bouleversé l’animateur.

Cyril Hanouna prend le risque de laisser exploser ses émotions

Cyril Hanouna se met en danger à chacune de ses émissions. Il présente ses programmes en direct et y aborde des sujets polémiques. Entouré par des dizaines de chroniqueurs et des équipes qu’il apprécie, il se sent pousser des ailes. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et si Cyril Hanouna sait rebondir et faire preuve d’une répartie à toute épreuve, cette fois-là, il a été pris de court. Cette histoire que vous rappelle LDPeople dans cet article, vous vous en souvenez peut-être. Elle concerne Hanouna et sa relation avec Mokhtar, l’un des agents de sécurité. Mokhtar est présent depuis les débuts de Cyril Hanouna dans TPMP. Discret, sérieux et travailleur, il n’a pas échappé pour autant au regard de l’animateur.

En effet, tous les deux éprouvent de la sympathie l’un pour l’autre et ne s’en cache pas. Au fil des années, l’agent de sécurité est devenu un ami fidèle que Cyril Hanouna est fier de compter auprès de lui. Tant et si bien qu’il participe parfois à des happening au même titre que les chroniqueurs de son équipe. Pour parodier les photos du compte Instagram de Clara M. notamment, lorsqu’elle était invitée en plateau, Mokhtar a joué le jeu. De quoi faire hurler de rire Cyril Hanouna et plaire aux fans du programme. Ce qui rassemble ces deux hommes c’est aussi leur ambition de faire le bien autour d’eux.

Un échange inoubliable entre les deux hommes

Un beau jour, Cyril Hanouna décide que c’est à Mokhtar qu’il veut faire plaisir. Il organise alors la venue de la mère de l’agent de sécurité en direct sur le plateau de TPMP. L’animateur sait que son ami n’a pas souvent l’occasion de retrouver sa mère, qui vit en Tunisie. Ce grand gaillard se met alors à pleurer de joie, ce qui entraîne aussi les larmes de Cyril Hanouna. Mais c’est l’envoi d’un SMS qui va le bouleverser au plus haut point. En effet, pour le remercier de son geste, Mokhtar trouve des mots du fond de son cœur a adresser à son ami. Encore une fois, Cyril Hanouna ne retient pas ses larmes.

Entre Cyril Hanouna et Mokhtar, c’est une amitié indestructible qui s’est créée. Une amitié qui a de quoi inspirer les fans de l’animateur de TPMP et de celle de son agent de sécurité.