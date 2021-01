Cyril Hanouna c’est la guerre avec Arthur, il révèle la véritable raison de leur embrouille..

Entre Cyril Hanouna et Arthur, l’entente cordiale ne semble vraiment pas régner. Ainsi, les deux stars du petit écran n’hésitent pas à se clasher depuis quelques mois. D’ailleurs une récente séquence parodique réalisée par Baba a une fois de plus créé le buzz et la colère d’Arthur ! Mais alors d’où viennent ces tensions entre les deux animateurs ? Le célèbre présentateur de C8 a décidé de s’expliquer une bonne fois pour toute. LD People revient sur ses déclarations exclusives.

Cyril Hanouna et Arthur: une concurrence pas si saine

La guerre est déclarée

Ce mercredi 6 janvier, Cyril Hanouna a donc décidé de s’expliquer sur l’origine de cette mésentente avec Arthur. Car le sujet est une fois de plus revenu à la une de l’actualité ces derniers jours. En effet, Arthur semble connaître des débuts difficiles avec sa nouvelle émission District Z sur TF1. Car malgré les énormes moyens mis dans ce nouveau programme, les audiences sont loin d’être à la hauteur. Ainsi, Cyril Hanouna s’est quelque peu moqué de son concurrent dans une parodie qui a véritablement marqué les fans de TPMP. La réaction de TF1 et Arthur ne s’est pas fait attendre.

La première chaîne a donc sommé l’animateur de C8 d’arrêter ces attaques répétées. ” Nous sommes très attachés aux droits à la parodie et à la critique. Mais nous refusons que nos collaborateurs ou salariés soient l’objet d’injures, de menaces ou victimes de harcèlement “. Le courrier de la chaîne dénonce le comportement de Cyril Hanouna. Ainsi, TF1 en appelle même à à l’attention du CSA, et même de la justice. Mais en réalité, il ne s’agit pas d’une guerre de chaînes, mais bien d’une véritable rivalité entre deux hommes. LD People tente de faire toute la lumière sur l’origine de cette histoire.

” Stop, on arrête de se parler “

Cette semaine, Cyril Hanouna a décidé de dire toute sa vérité. Car il ne sent pas responsable de ces problèmes qu’il connaît avec Arthur. En effet, Cyril Hanouna se sent véritablement trahi par son ancien ami. Ce récent courrier, envoyé par Arthur et par TF1, l’a effectivement fait véritablement sortir de ses gonds. Donc, il veut désormais tout expliquer. Il revient donc sur l’origine de cette histoire qui ne cesse de défrayer la chronique. Car il y a quelque temps, Cyril Hanouna et Arthur avaient déjà connu une première mésentente. Mais ensuite, ils avaient tous deux tenté de remédier à la situation. Pourtant, cette réconciliation aura été de très courte durée.

” Je vais vous dire la vérité. Il a voulu redevenir pote avec moi, il m’a appelé. On a déjeuné ensemble et j’ai dit : ‘Allez, on efface tout ce qui a pu se passer avant’ “. Mais visiblement, tout ne s’est pas passé comme prévu. “ Et après, dans mon dos, il ne me l’a jamais dit. Il a fait une émission avec mon producteur qu’il a débauché pour aller chez lui et en face de TPMP. J’ai pas trouvé ça hyper fair-play et depuis ce jour-là, j’ai dit : stop, on arrête de se parler, c’est terminé “. Les choses auraient d’ailleurs même pu aller beaucoup plus loin. Car lorsque Cyril Hanouna apprend les manœuvres d’Arthur, il l’a appelé pour le rencontrer physiquement… Mais aujourd’hui, ce débat est clos pour l’animateur de C8, définitivement clos…