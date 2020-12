Cyril Hanouna c’est la FIN, sur le départ ? Cette raison qui le ferait quitter TPMP immédiatement

Tous les fans de TPMP le savent très bien. Cyril Hanouna est le grand patron de l’émission. Mieux, l’animateur est devenu totalement incontournable sur C8. Pourtant, il serait prêt à tout laisser tomber pour une raison bien précise. Dans l’émission du 3 décembre, le sujet est d’ailleurs évoqué. Pourtant, ce départ éventuel n’a rien à voir avec le milieu du spectacle ! LD People vous révèle pourquoi Cyril Hanouna serait prêt à tout quitter du jour au lendemain !

Cyril Hanouna : les secrets d’une ambition cachée

Un animateur avec des connexions dans tous les milieux

Depuis plus d’une décennie, Cyril Hanouna est devenu une immense star. D’ailleurs, l’animateur est également le producteur d’un grand nombre de d’émissions sur les chaînes françaises. De plus, ses fans paraissent lui vouer un véritable culte. Aujourd’hui, le trublion du PAF est donc devenu une pièce maîtresse dans le monde des médias. En outre, Cyril Hanouna possède également beaucoup de relations avec des grands noms du sport ou du monde des affaires. Pour preuve, il possède même le numéro de téléphone privé du président du Paris-Saint-Germain.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna l’a même appelé en direct. En effet, certaines rumeurs ont éveillé son attention. Selon certaines informations, le joueur de football, Lionel Messi, serait en passe de rejoindre la capitale française. Actuellement en poste au FC Barcelone, des bruits de couloir l’annoncent au Paris Saint-Germain. Dès lors Cyril Hanouna veut en avoir le cœur net. Alors quoi de mieux que d’appeler directement le big boss ! Mais certains chroniqueurs s’étonnent de la proximité de Cyril Hanouna avec Nasser Al-Khelaïfi le président du Paris-Saint-Germain. Alors sont-ils simplement amis ? Ou ont-ils aussi des contacts professionnels ?

Des rumeurs bien tenaces

Quand on est une star comme Cyril Hanouna, il est normal de connaître de grands dirigeants de ce monde. Mais de là à pouvoir déranger le président d’un club de foot, c’est une autre histoire. Surtout si ce club est le PSG. Dès lors, cette amitié surprend les chroniqueurs de TPMP. Cependant, quelques éléments de réponse sont apportés en direct sur le plateau. Selon Benjamin Castaldi, Cyril Hanouna serait très proche du PSG. Et lorsque le chroniqueur lui demande alors de confirmer certaines rumeurs : ” Cyril, il se dit dans Paris, qu’il y a une seule chose qui pourrait vous faire quitter l’antenne immédiatement. Une seule chose : si on vous appelait pour vous occuper du PSG. Est-ce-que c’est vrai ? “. Très gêné, il affirme ” Avec Nasser, oui avec plaisir… “. Ainsi, Cyril Hanouna pourrait être intéressé par une future fonction au cœur du club de foot. Pourtant, l’animateur n’a ni confirmé ni contredit cette information.

Mais on connaît la passion de Cyril Hanouna pour le sport. Et plus particulièrement son attachement au club de foot de Paris. Selon certains, il serait donc prêt à quitter l’antenne pour une fonction dans l’institution sportive. Mais bien évidemment, tout ça est à mettre au conditionnel. Même si le principal intéressé ne semble pas surpris par cette rumeur. En tout cas, LD people s’intéresse de près à cette affaire. Car il s’agirait simplement du transfert le plus surprenant de l’histoire du foot. Même si aujourd’hui, rien ne semble officiel. Néanmoins, le questionnement parait permis. Pour preuve, Cyril Hanouna n’a pas démenti. Alors risque-t-on de voir Cyril devenir le patron de Neymar et Mbappé ? À ce jour, il s’agit bien évidemment d’hypothèses. Mais ce serait à coup sûr, l’un des événements les plus fous pour les fans de Baba !