Cyril Hanouna: cette décision radicale prise suite à son accident !

Suite à une foulure au poignet, le célèbre animateur Cyril Hanouna se retrouve handicapé. Il ne peut pas pratiquer d’activités sportives comme il aime habituellement le faire chaque été. Il a trouvé une solution alternative.

Cyril Hanouna est un garçon intrépide. Durant ses vacances estivales, le présentateur aime cultiver sa forme et après plusieurs mois de travail, il voulait décompresser. Durant une balade à vélo, il été tombé et s’était retrouvé aux urgences à l’hôpital. Le trublion du PAF s’est fait une fracture au bras. « Les chéris, je ne voulais pas vous stresser mais j’ai connu une grosse chute à vélo qui aurait pu être vraiment très grave. Heureusement, j’ai pu contrôler cette chute et éviter le pire », indiquait-il, sur les réseaux sociaux, le vendredi 24 juillet pour rassurer ses fans. « Le bras est touché et le poignet, à priori, cassé. Je vais à l’hôpital, je vous tiens au courant », enchaînait l’animateur. Il faut préciser que Cyril Hanouna est très suivi sur les réseaux sociaux. Il compte plusieurs millions d’abonnés.

Cyril Hanouna donne des nouvelles à ses fans

Un peu plus tard, il donnait des nouvelles à ses afficionados pour signaler : « Bon les chéris, j’ai fait les radios il y a bien une fracture, on va voir ça avec le spécialiste ! Je vous tiens au jus ». Mais, au final, ce n’était pas bien méchant et une intervention chirurgicale a permis d’éviter au présentateur, âgé de 45 ans, de devoir porter une attelle durant quatre à six semaines. Cyril Hanouna est réputé pour sa passion pour de nombreux sports de raquette comme le tennis, le tennis de table mais aussi le squash. L’animateur fait, chaque année, à Roland Garros, le tournoi des célébrités et il y figure en belle position à chaque fois. C’est un fou de tennis. « J’essaie de me remettre au tennis en jouant de la main gauche ! Ce n’est vraiment pas compliqué, je joue mal », indiquait-il, comme souvent, sur sa page Instagram. Il a aussi posté une vidéo où on peut le voir jouer au tennis et frapper avec dextérité dans une balle avec sa main avec laquelle il est moins à l’aise.

Ver esta publicación en Instagram Un bolosse qui se croit frais 😂😂😂! Una publicación compartida de Cyril Hanouna (@cyrilhanouna) el 10 Ago, 2020 a las 8:17 PDT

Clash avec Arthur

Ces dernières semaines ont aussi été marqué par une série de tensions avec une star de la télévision : Arthur. Les deux animateurs se sont échangés de nombreux pics au sujet de leurs émissions respectives. On sait que l’univers de la télévision est impitoyable. On en a encore eu la démonstration, ces derniers jours. Quoiqu’il en soit, Cyril Hanouna va devoir préparer, très vite, la rentrée. Avec de nouveaux chroniqueurs et de nouvelles rubriques au programme. En effet, l’animateur et producteur veut enrayer le déclin des audiences de son émission, surtout pendant le confinement. Pendant ses vacances, l’animateur a dû recharger les batteries pour donner le meilleur de lui-même. Cyril Hanouna sera observé de près et surtout ses audiences.