Cyril Hanouna: Charlie Hebdo avait pris contact avec Cyril, découvrez pourquoi

Balance ton post est de retour depuis le dernier lundi du mois d’août. Les fans de Cyril Hanouna se réjouissent de le retrouver sur C8 pour trois heures de direct, tous les soirs. En effet, l’animateur présente Balance ton post avant d’enchaîner sur Touche pas à mon poste et de finir avec À prendre ou à laisser. Des soirées chargées en émotions, en humour et en révélations. Car dans Balance ton post, les débats les plus houleux font rage. Les questions qui font l’actualité sont discutées à bâtons rompus et Cyril Hanouna va faire une révélation à propos de Charlie Hebdo. Il se trouve effectivement que la journal satyrique était entré en contact avec Cyril Hanouna, bien avant les attentats de 2015. Découvrez pourquoi dans la suite de l’article.

Balance ton post s’empare des questions autour de la publication des caricatures de hucarlie Hebdo

Balance ton post fait partie de ses émissions qui crée des polémiques. Bien souvent, les débats prennent des proportions folles. Car sur le plateau de Cyril Hanouna, tout le monde peut donner son avis et justifier ses arguments. Et évidement, aucun des sujets brûlants de l’actualité de saurait faire l’unanimité auprès de tous les intervenants. En effet, c’est pour cette raison que Balance ton post est toujours animé.

Le 2 septembre dernier s’ouvrait les 49 jours de procès des attentats de Charlie Hebdo en 2015. Cyril Hanouna propose donc à ses chroniqueurs et intervenants de débattre à ce propos. Car ce qui a valu à Charlie Hebdo de de venir la cible d’attentats terroristes ce sont des caricatures du prophète Mahomet, un être sacré dans la religion musulmane. Et pour l’ouverture du procès, cinq ans après la mort des 17 victimes d’extrémistes radicaux, Charlie Hebdo publie de nouveau les mêmes caricatures.

Les opinions fusent et les argument s’opposent pour faire de Balance ton post une émission très animée

Balance ton post prend alors des allures de talk show à l’américaine. Tout le monde y va de son avis afin de comprendre la motivation des uns et des autres. Un débat houleux se met en place et Cyril Hanouna tente de laisser du temps de parole à chacun. Il se permet également de rappeler de temps à autre la place essentielle de la liberté d’expression dans une démocratie. Car les avis des uns et des autres ne sauraient tourner seulement autour de leurs appréciations des caricatures en général.

Et dans le flux de discussion, Cyril Hanouna va étonner les membres du plateau de Balance ton post et ses téléspectateurs. En effet, il va expliquer qu’il s’est vu offrir l’opportunité d’acheter Charlie Hebdo. Cependant, Cyril Hanouna admet ne pas connaître véritablement l’hebdomadaire (avant les attentats) et ne pas non plus être un grand fans des caricatures. Il se trouve que l’animateur de Balance ton post a été caricaturé plusieurs fois à la Une du journal.

#BalanceTonPost hanouna qui bave sur #CharlieHebdo … tout ça pcq le bouffon n’a tjr pas digéré les une sur sa petite personne ! pic.twitter.com/9XHR9v4tHh — max ime (@maxime16173385) September 2, 2020

Des propos qui créent la surprise dans l’audience car cinq ans plus tard, le nom de Charlie Hebdo est connu de tous. Toutes les personnes qui condamnent les actes terroristes ne peuvent ignorer la ligne éditoriale du journal. De même que toutes les personnes qui valorisent la liberté d’expression comme élément indispensable de la démocratie.

Charlie Hebdo a failli mettre la clé sous la porte, le journal recherchait des acheteurs

Pourtant, avant les attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo luttait pour sa survie. Le journal subissait de plein fouet l’arrivée des médias en ligne. Il n’avait pas les moyens de se développer outre mesure. Charlie Hebdo cherchait donc des acheteurs prêts à investir dans les talents de ses journalistes.

“Ce n’est pas parce que je suis en désaccord, que je me permets d’interdire le droit de #CharlieHebdo à blasphémer” explique @KarimZeribi dans #BalanceTonPost pic.twitter.com/4ZfXPpRTRh — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) September 2, 2020

C’est dans ce contexte particulier que l’avocat de l’animateur de Balance ton post informe Cyril Hanouna de cette opportunité. Mais il n’aura pas voulu la saisir et laisser à d’autres le soin de requinquer ce journal satyrique. Cependant, toujours pendant l’émission de Balance ton post du 2 septembre, Cyril Hanouna indique avoir étudié la question. En effet, il ne refuse pas une opportunité sans peser le pour et le contre. En revanche, il conclut que Charlie Hebdo devra faire autrement qu’avec son soutien.

“La liberté d’expression est une valeur centrale” explique @gaspardgantzer dans #BalanceTonPost en évoquant une anecdote sur #CharlieHebdo pic.twitter.com/47bAFnZeQl — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) September 2, 2020

Cyril Hanouna respecte les traditions satyriques de Charlie Hebdo et l’humour ne justifie pas les attentats

Néanmoins, Cyril Hanouna condamne fermement les attentats de janvier 2015. Il considère que les personnes qui ont été sauvagement assassinées méritent reconnaissance pour leurs courages et leurs talents. Malgré les distances entre les univers humoristiques de l’animateur et celui de Charlie Hebdo, Cyril Hanouna reconnaît que ce genre de journal est primordial. Les satires et les caricatures doivent continuer d’exister. En effet, l’humour acéré de Charlie Hebdo ne converge pas avec celui, beaucoup plus populaire, de l’animateur de Balance ton post. En revanche, tous les genres d’humour doivent exister pour que chacun puisse rire. L’animateur est certain que les journaux satiriques sont irremplaçables et que leurs existences représentent une forme de liberté devenue rare.

Balance ton post est toujours aussi efficace lorsqu’il s’agit de mettre elle feu aux poudres. Les débats houleux n’ont pas fini de faire réagir les internantes et de provoquer des discussions dans les foyers. Cyril Hanouna n’évite aucun sujet malgré le caractère polémique des thèmes abordés dans Balance ton post.