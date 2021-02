Cyril Hanouna choqué par les révélations de Benjamin Castaldi sur le malaise de son père

Ca samedi 6 février, Benjamin Castaldi était l’invité d’Éric Dussart et de Jade dans « On refait la télé » sur RTL. Pour l’occasion, le chroniqueur de Cyril Hanouna dévoile un scoop sur le tournage d’un piège dans « La Grande Rassrah » en 2017. Une blague qui aurait pu mal tourner. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’il s’est passé exactement.

Benjamin Castaldi donne un scoop sur les coulisses de la Grande Rassrah

Si vous vous souvenez peut-être du piège tendu par Benjamin Castaldi à son père en 2017, nous pouvons vous dire que tout ne s’est pas du tout passé comme on a pu le voir à la télé. En effet, pour l’émission « La Grande Rassrah 2« , le chroniqueur devait faire croire à son papa Jean-Pierre que des paparazzis avaient volé des clichés le montrant en train d’embrasser…Matthieu Delormeau. Si au départ, il ne croit pas à la supercherie, il a fini par se laisser convaincre par Aurore, qui avait parfaitement jouer son rôle de femme trompée.

« Mon père a fait un malaise » : Benjamin Castaldi révèle qu’une caméra cachée de TPMP a mal tourné (VIDEO) https://t.co/LTb1WwwCSd — ANANELIVOUA J-Yves (@KamaradAna) February 9, 2021

Il faut dire que la femme de Benjamin Castaldi avait vraiment très bien joué la comédie. D’abord triste, elle s’en était même pris physiquement à Matthieu Delormeau, obligeant Jean-Pierre Castaldi de s’interposer. Mais la télé… c’est que de la télé et il y a une scène qu’on a pas pu voir à l’écran. Dans l’émission « On refait la télé » sur RTL, le chroniqueur de « Touche pas à mon Poste » explique notamment que son père avait fait un malaise pendant le tournage de la caméra cachée.

Benjamin raconte le malaise de son père

Ainsi Benjamin Castaldi explique qu’ils ont du stopper le canular à cause du malaise de Jean-Pierre : « Pour vous donner un scoop, c’est qu’en fait il a fait un malaise. On a arrêté la caméra cachée, on l’a terminée après donc les cinq dernières minutes sont jouées mais il a fait un malaise » explique-t-il tout d’abord. Le chroniqueur croit alors une blague de la régie : « Et en fait je crois, quand il fait le malaise, je crois que c’est l’arroseur arrosé, qu’il est en train de me faire croire… ».

Le jour où Benjamin Castaldi a provoqué un malaise à son père à cause d’une caméra cachée. @OnRefaitLaTele @RTLFrance pic.twitter.com/JN7W37Bv6Z — Eric Dussart (@E_Dussart) February 6, 2021

A ce moment-là, Benjamin Castaldi s’en prend à son papa, et lui dit qu’il pouvait arrêter de faire semblant : « Moi je dis ‘papa, c’est bon allez’ et puis je dis à la régie : ‘dites-moi il est en train de crever ou c’est prévu dans le scénario ?‘ ». Finalement, il ne s’agissait pas d’une blague, et Jean-Pierre Castaldi faisait réellement un malaise. Le chroniqueur de TPMP déclare après-coup, qu’il réfléchira à deux fois avant de faire une nouvelle blague à son père : »Faut que je fasse gaffe, il a quand même 77 ans, papy« .