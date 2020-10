Cyril Hanouna clashé comme jamais : «Tu ferais mieux de te cantonner à des sujets plus légers». Découvrez cette lettre ouverte qui fait le buzz

Cette nouvelle saison de Touche pas à mon poste ne se déroule décidément pas au mieux pour Cyril Hanouna. Chute de ses audiences, invités de moins bonne qualité que son concurrent Le Quotidien sur TMC… L’animateur de C8 continue d’accumuler les critiques de toutes parts. Mais cette fois-ci, un internaute le clashe dans une longue lettre ouverte. Cyril Hanouna en prend pour son grade. Retour sur l’affaire du mois.

« En espérant que tu ne seras pas là pour lancer un énième débat inutile à heure de grande écoute. » L’internaute en rage contre Cyril Hanouna termine ainsi sa lettre ouverte. Autrement dit, s’il pouvait le voir disparaître du PAF, il se porterait mieux. Que s’est-il passé pour que le présentateur vedette de C8 s’en prenne autant dans la figure ?

Il semblerait qu’une fois encore, Cyril Hanouna ait poussé le bouchon un peu trop loin. « Oui ça me choque que tu aies osé porter un jugement ». L’internaute en question reproche à Cyril Hanouna d’avoir critiqué de manière condescendante un couple qui venait de perdre leur bébé.

Vous en avez peut-être entendu parler : la superstar américaine John Legend et sa femme Chrissy Teigen viennent de perdre leur bébé, mort à la naissance. Chrissy Teigen qui avait partagé l’accouchement sur son compte Instagram n’a rien caché de ce drame à ses abonnés.

« Vie privée : les stars vont-elles trop loin ? ».

Seulement voilà, Cyril Hanouna n’a pas vu d’un bon œil cet étalage de larmes et d’intimité. Il a cru bon de lancer une émission spéciale sur le thème suivant : « Vie privée : les stars vont-elles trop loin ? ». L’animateur de Touche pas à mon poste a critiqué le couple endeuillé. Il a même dénoncé une mort « scénarisée ».

Il n’en fallait pas plus pour fâcher cet internaute. Voici comment il s’adresse à Cyril Hanouna : « Je m’adresse à toi en te tutoyant car j’estime que tu ne mérites ni ma politesse ni ma délicatesse. Ce que tu as dit l’autre jour dans TPMP, je ne peux le tolérer. Tu revendiqueras ta liberté de penser, certes. Mais parfois, ce droit essentiel devrait simplement être retiré, pour le bien de l’humanité ».

« Maintenant cela devient n’importe quoi ! »

Sur le plateau, l’animateur de C8 s’était quasiment emporté contre ces parents en détresse : « Pour des parents qui décident, la plupart du temps, de garder leur douleur secrète, eux ont choisi de tout montrer, de tout partager. Maintenant cela devient n’importe quoi ! »

Ver esta publicación en Instagram Quand @tarekboudali imite @ayanakamura_officiel et @imen.es 😂 #TPMP Una publicación compartida de #TPMP (@tpmptv) el 13 Oct, 2020 a las 2:12 PDT

D’après lui, ces parents auraient mieux fait de rester discrets : « Quelques minutes après le drame, le couple de star a fait le choix incroyable de tout photographier, de tout tourner et de tout poster sur leur compte Instagram comme si leur enfant était né. Tout est montré, tout est scénarisé comme une superbe production hollywoodienne : la péridurale avant l’accouchement, le masque à oxygène, les larmes, le bébé mort dans les bras de ses parents. »

« Ce qui est impardonnable, c’est le jugement dont tu fais preuve. »

L’internaute a cherché à remettre Cyril Hanouna à sa place. Il considère que l’animateur « joue sur un terrain qui n’est pas le (s)ien ». « Tu ferais mieux de te cantonner à des sujets plus légers qui sont de ton ressort » lui a-t-il lancé. Il a ensuite continué : « Qui es-tu pour affirmer que “ça devient n’importe quoi“. Qui es-tu pour juger ce couple de “superstars“ qui vient tout juste de perdre un enfant et qui décide d’exposer le drame qui le frappe au monde entier ?”

Il poursuit : instagram touche pas à mon poste

“Tu ne sais pas de quoi tu parles, en qu’en abordant un sujet aussi sensible et tabou, tu prouves que l’omerta qui règne autour du deuil périnatal, tu en es justement à l’origine. Tu parles sans savoir, tu sembles scandalisé. Et le problème, Cyril, c’est que tu as une voix et que des gens t’écoutent. Alors que tu pourrais parler de ce sujet avec bienveillance afin de briser le tabou qui l’enferme, tu le cloisonnes davantage dans le silence (…) Ce qui est impardonnable, c’est le jugement dont tu fais preuve ».

Cyril Hanouna n’aurait pas dû parler d’une mort « scénarisée »

Là où Cyril Hanouna a fait preuve de jugement hâtif et mal placé, ce serait d’après cet internaute dans le choix de décrire une mort « scénarisée ». « Pourquoi juger les actes de Chrissy Teigen et de son époux, pourquoi juger ces photos empreintes de tristesse mais surtout d’amour? Penses-tu sincèrement qu’ils ont pris le temps de mettre en scène ce moment ô combien douloureux et injuste ? »

Cyril Hanouna est-il à côté de la plaque ? En tous cas, l’internaute pense qu’il devrait tenter de faire de l’audience sur des sujets moins tragiques. « ça me choque que tu aies osé porter un jugement sur un événement qui te dépasse et dont tu es à mille lieues de connaître la douleur. » L’internaute lui conseille ensuite de revenir à des sujets plus légers.