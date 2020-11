Cyril Hanouna complètement dépassé! Une invitée torpille violemment Benjamin Castaldi dans TPMP !

Ce mardi 3 novembre, le plateau de Touche pas à mon poste était en ébullition. Car Cyril Hanouna invitait les français à apporter leur jugement sur le confinement. Et lors de cette émission, l’une des intervenants a marqué les esprits. D’ailleurs, elle n’a pas hésité à remettre Benjamin Castaldi à sa place !

Sur le célèbre plateau de C8, une commerçante souhaitait crier son ras-le-bol après la fermeture de son commerce. C’est dans ce cadre, que Cyril Hanouna lui a laissé la parole. Mais la propriétaire du magasin de chaussures et Benjamin Castaldi ne se sont pas échangés uniqument des politesses.

À cause de la pandémie de la covid-19, de nombreuses mesures ont été mise en place. Hélas, le gouvernement a dû procéder à un deuxième confinement. Bien que la santé des Français passe avant tout, de nombreux entrepreneurs sont très inquiets. D’ailleurs, plusieurs mouvements de contestation voient le jour. Parmi ceux-ci, les restaurateurs sont montés au créneau. En outre, d’autres professions sont très inquiètes. Car cette nouvelle crise pourrait engendrer un raz-de-marée de faillites. Pourtant, quelques-uns ont décidé de résister. Et de crier tout haut ce que d’autres pensent tout bas. Conscient du problème, Cyril Hanouna a lancé le débat dans son émission. Et pour imager la situation, le trublion du PAF a invité une commerçante. C’est pourquoi, Isabelle était présente sur le plateau. Car elle aussi, a été contrainte de fermer son magasin. Bien décidée à crier sa colère, elle attendait patiemment son tour pour parler.

“Injuste qu’on décide pour nous” Isabelle, commerçante qui n’a pas respecté le confinement et a laissé ouvert son magasin de chaussures nous explique pourquoi elle a pris cette décision #TPMP pic.twitter.com/Efd4bpXz7G — TPMP (@TPMP) November 3, 2020

Benjamin Castaldi et Cyril face à une intervenante impossible à faire taire

Venue de l’Essonne, Isabelle trépigne d’impatience. Depuis des heures, elle espère pouvoir prendre la parole. Malgré cette longue attente, son tour est enfin venu. Et comme on pouvait s’y attendre, son avis est bien tranché. ” Je trouve cela injuste qu’on décide pour nous “. Car pour elle, les petits indépendants sont totalement délaissés. Cependant, il n’est pas question pour Isabelle de baisser les bras. Même si la crise, dure maintenant depuis de nombreux mois. ” Ça fait longtemps qu’on a fait tout ce qu’il faut pour qu’on disparaisse. Et là, c’est un peu trop “. Mais selon Cyril Hanouna, il était déjà tant de conclure. Pressé par le temps, l’animateur devait passer à un autre sujet. Et surtout rendre l’antenne à l’heure.” On doit y aller ma chérie, on est très en retard…”.

Pour l’invitée, c’en était trop. Puisque selon Isabelle, elle n’avait pas eu le temps de développer ses propos. Ainsi, elle continuait son discours sans se soucier du temps qui passe. Décidé à venir en aide à son patron, Benjamin Castaldi a tenté une manœuvre pour rappeler l’invitée à l’ordre. Sans se laisser démonter, l’ancienne star de TF1 a voulu couper la parole à Isabelle. Par contre, il ne se doutait pas de la suite des événements. En effet, déterminée, Isabelle veut absolument continuer son argumentation. Et la commerçante n’y est vraiment pas allée avec le dos de la cuillère. Ainsi, elle a véritablement pris Benjamin Castaldi à partie. ” Dans ce cas, il vaudrait mieux vous taire pour que je puisse parler ” ! Une réponse cash qui a immédiatement jeté un froid sur le plateau. Car personne ne s’attendait à une telle réaction.

Malgré l’intervention de Benjamin Castaldi, Cyril Hanouna ne pouvait pas faire grand-chose. Mais en véritable professionnel de la télévision, il a fini par se sortir de cette situation compliquée.