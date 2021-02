Cyril Hanouna: Danielle Moreau raconte comment il lui a sauvé la vie!

Animateur au grand cœur, Cyril Hanouna n’hésite pas à donner la parole à tout le monde dans son émission « Touche pas à mon Poste ». Il est également le premier à venir en aide à des personnalités en difficultés et récemment, c’était le cas avec Danielle Moreau. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’il s’est exactement passé.

Danielle Moreau éternellement reconnaissante envers Cyril Hanouna

Dans une récente interview pour nos confrères de Non Stop People, Danielle Moreau a raconté comment Cyril Hanouna lui a sauvé la vie. Ainsi, pour Evelyne Thomas, la chroniqueuse de TPMP explique qu’elle a fait une dépression suite à son départ de France 2 : « Je suis partie un an avant l’arrêt de ‘C’est au programme’ pour des raisons personnelles. J’ai fui quelque chose à France 2 . C’est une personne que j’ai fui. Il y a eu un évènement personnel qui m’a fait faire une dépression » explique-t-elle notamment.

C’est à ce moment-là, que Cyril Hanouna lui vient en aide et lui propose d’intégrer la table des chroniqueurs de « Touche pas à mon Poste » : « Je me suis dit : ‘La seule chose qui va me sauver, c’est l’ambiance de TPMP’. Ce n’est pas que de la télé, c’est deux heures de folie où on oublie tout, c’est une famille. J’étais au fond du trou et Cyril Hanouna m’a tendu la main et il m’a sorti de l’eau« . Et justement, cette aide, elle ne l’oubliera jamais. La chroniqueuse sera éternellement reconnaissante envers l’animateur.

Elle raconte sa relation avec sa maman

Dans cette même interview, Danielle Moreau est également revenue sur sa relation avec sa maman et évoque avec émotions, la mort de son papa : « Il est tombé malade quand j’avais dix ans, il est mort quand j’en avais 12. Ma maman m’en a tellement parlé parce que c’était un couple fusionnel. Elle ne l’a jamais remplacé (…) C’était l’homme de sa vie, le seul. J’ai l’impression qu’il a toujours vécu avec nous finalement. On est resté dans l’appartement où je suis née (…) On est dans une espèce de cocon« .

Danielle Moreau : ses confidences sur son « couple fusionnel » avec sa maman (Exclu vidéo) https://t.co/NQf7x4cYy3 pic.twitter.com/GspvSE4KZV — Non Stop People (@NonStopPeople) February 2, 2021

Et c’est justement parce que l’ombre de son papa est toujours là, que Danielle Moreau n’a jamais pu avoir une relation amoureuse correcte. Elle cherche toujours celui qui pourra la protéger et dès lors, c’est assez compliqué : « C’était l’homme de sa vie à ma maman, c’est devenu le mien. C’est une ombre qui plane et qui m’a peut-être empêché de vivre autre chose. Dès cet âge-là, j’ai commencé à ne tomber amoureuse que de gens qui avaient 45 ans, qui étaient rassurant ». Une chose est certaine, la rédaction de LD People trouve la chroniqueuse émouvante.