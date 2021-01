Cyril Hanouna éclate en larmes sur TPMP… Ce moment mémorable à revoir absolument si vous l’avez raté !

Cyril Hanouna: A cause du Covid-19, Touche pas à mon Poste a dû prendre des mesures exceptionnelles sur son plateau. Ce lundi 18 janvier, les téléspectateurs ont eu la preuve que ces contraintes sanitaires pouvaient aussi être drôles ! Pour une fois ! Enfin, Isabelle Morini Bosc n’est peut-être pas de cet avis…

Cyril Hanouna réunissait une fois de plus sa plus belle équipe ce lundi 18 janvier dans Touche pas à Mon Poste. Au programme ce jour-là sur C8, les chroniqueurs ont évoqué évidemment la disparition de l’acteur Jean-Pierre Bacri.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par #TPMP (@tpmptv)

L’équipe du trublion du PAF a ensuite enchaîné avec un débat. Ils ont en effet échangé sur les propos tenus par Lillian Thuram dans le magazine d’information 7 à 8 sur TF1. « Être français, ce n’est pas une couleur de peau ou une religion, certaines personnes défendent l’idée qu’être français, c’est être une personne blanche, de religion catholique. » Et de poursuivre : « le racisme est culturel », au même titre que le sexisme ou l’homophobie.

« Le monde du foot n’est pas raciste »

D’après lui, « le monde du foot n’est pas raciste ». Cependant, l’ancien joueur français invite les téléspectateurs à « prendre conscience qu’il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne et plus généralement dans la culture blanche ». Et de conclure : « C’est partagé par beaucoup plus de personnes qu’on ne croit. » Ses propos ont suscité l’indignation de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

Ensuite, l’avocat du professeur Didier Raoult a fait son entrée sur le plateau pour défendre son client. En effet, le dernier épisode d’Enquête Exclusive sur M6 tacle vivement le médecin marseillais !

L’incident “Covid-19” à mourir de rire !

Puis Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont passé en revue les programmes du week-end notamment. Ils ont évoqué la Chanson Secrète présentée par Nikos Aliagas vendredi 15 janvier et la Lettre de Sophie Davant, samedi 16 janvier. Quand Bernard Montiel s’apprêtait à parler de ces deux émissions, Isabelle Morini-Bosc, assise juste à côté de lui, s’est heurtée à la vitre en plexiglas qui la sépare de son voisin.

Cette paroi sert à protéger les chroniqueurs contre les contaminations de Covid-19. Mais pour une fois, elle a beaucoup amusé Cyril Hanouna qui a ri aux larmes. Il a même reposté l’extrait sur Twitter. Au sein de LDpeople, il faut avouer que nous avons souri également.

Notre @IsaMoriniBosc se cogne la tête #TPMPpic.twitter.com/Mo8nvN5Wgg

— TPMP (@TPMP) January 18, 2021

Une fois l’émotion de la surprise digérée, les chroniqueurs se sont penchés sur l’’interview de la Première dame de France. En effet, Brigitte Macron accordait une interview à TF1 ce dimanche 17 janvier pour la 32e édition des Pièces Jaunes. “Cette année, (l’opération) se dématérialise, crise sanitaire oblige. On ne peut pas faire circuler les tirelires. Donc ce sera par SMS ou sur piecesjaunes.fr ou par QR code (…) Mais je suis sûre que tout le monde sera au rendez-vous “, avait-elle annoncé. Bernard Montiel a révélé que les questions n’avaient pas été préparées à l’avance.