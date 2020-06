Cyril Hanouna effondré par le départ d’un chroniqueur phare de TPMP

Cyril Hanouna, a été atteint par le départ d’un chroniqueur historique de l’émission TPMP. Récemment, il est descendu sous le seuil des 2% d’audience avec le programme Kiffons l’été diffusé sur C8.

Le 18 juin dernier, Cyril Hanouna a terminé la saison 2019/2020 par la présentation de deux émissions à la suite C que du kif et A prendre ou à laisser. Après une saison 2018/2019 plutôt réussie, le présentateur vedette de C8 a été touché par le départ d’une personnalité importante de TPMP : Matthieu Delormeau. Le succès du programme de C8 repose sur Cyril Hanouna mais aussi sur certains chroniqueurs charismatiques et le jeune homme en faisait partie.

Delormeau vers le 7e art

Pour la 11e saison de TPMP, qui démarrera le 31 août prochain, l’émission « Touche Pas à Mon Poste » va se rénover et proposera toute une série de nouveautés. Plusieurs chroniqueurs vont être recrutés. En revanche, il faudra compte sans Matthieu Delormeau. Le jeune homme, très proche de Cyril Hanouna. Delormeau a officié pendant 5 saisons dans TPMP. L’homme veut explorer d’autres horizons. C8 a décidé d’arrêter son émission qui s’appelait TPMP People. Matthieu Delormeau a un rêve : celui de devenir acteur. « Nous sommes très bien rémunérés à ’TPMP’. Donc c’est une prise de risque, surtout au moment où de nombreux de médias licencient ! », a-t-il indiqué au journal Le Parisien.

Cyril Hanouna largué

Cyril Hanouna attend impatiemment la rentrée pour proposer des formats plus novateurs. Pour le moment, le trublion du PAF poursuit la présentation en début de soirée sur C8. Depuis le 22 juin, des florilèges de Touche pas à mon poste sont diffusés à travers le programme Kiffons l’été. Le 24 juin, l’émission est descendue sous le seuil des 2%. Seulement 400.000 téléspectateurs ont suivi ce programme, soit uniquement 1.9% du public. C8 se situait bien derrière Quotidien et 28 minutes, respectivement à 7.4% et 3.6% du public sur la châine TMC et Arte. En regardant, ces chiffres, Cyril Hanouna n’a pas dû apprécier. Il existe, une grande rivalité entre Cyril Hanouna et Yann Barthès. Les deux hommes se livrent une guerre à distance depuis des années. Cyril Hanouna a déjà eu l’occasion de dire qu’il détestait le présentateur de TMC.

Les deux animateurs veulent tous les deux obtenir les scores d’audience les plus élevés pour permettre aux directions des chaînes de vendre des plages publicitaires aux tarifs les plus élevés. Une baisse des audiences peut fragiliser une émission et empêcher son renouvellement. C’est pourquoi, tous les animateurs scrutent avec un grand intérêt les données collectées par l’organisme Médiamétrie. Cette structure peut fournir des chiffres extrêmement précis sur le public qui regarde une émission. Hanouna et Barthès cherchent tous les deux à séduire un public jeune, dynamique et qui dépense. A n’en pas douter, la guerre entre les deux hommes devraient se poursuivre à la rentrée. Plus que jamais Cyril Hanouna veut briller sur la chaine C8.