Cyril Hanouna : énorme coup dur pour l’animateur, il quitte C8 ? les audiences s’effondrent !

Le vendredi 25 septembre, comme d’habitude en fin de semaine, Cyril Hanouna était absent des plateaux de ses émissions fétiches diffusées sur C8. Une absence très remarquée qui se ressent et entraîne une baisse des audiences considérable.

Le vendredi 25 septembre, les programmes de la maison de production H2O qui sont diffusés uniquement sur la chaîne C8 ont connu un coup de mou. Une baisse de régime à un moment où Cyril Hanouna était absent de l’antenne. Un signe inquiétant sachant que le prix des publicités dépend du niveau d’audience. Cyril Hanouna doit être sous pression.

Des audiences en berne

Le 25 septembre, c’est Valérie Benaïm qui animait l’émission « A prendre ou à laisser » mais elle n’est parvenue qu’à rassembler 113.000 fans au début pour terminer à 210.000 par la suite. D’autre part, les débuts de « Touche pas à mon poste Elles refont la télé », présenté par la belle Hapsatou Sy, accompagnée par une équipe de chroniqueuses pétillantes, c’est-à-dire Ludivine Rétory, Magali Berdah, la très sérieuse Danielle Moreau et enfin Tiffany Bonvoisin, n’ont pas brillé non plus. Même si cette émission était annoncée comme un évènement, cette déclinaison de TPMP a fait des débuts timides. Ainsi, les premières parties n’ont été regardées que par seulement 282 000 afficionados et 410 000 fans.

Benjamin Castaldi ne brille pas

Concernant « Touche pas à mon poste Ouvert à tous », présenté par Benjamin Castaldi n’a pas brillé de la même manière. Elle n’avait réuni que 178.000 amateurs. Alors que la situation est délicate, Cyril Hanouna n’hésite pas à s’absenter, le rublion du PAF a aussi indiqué son absence le 28 septembre pour cause de fête religieuse. « Les chéris je suis trop content de vous retrouver tout à l’heure ! En plus je suis à fond car je ne serais pas là lundi pour cause de Kippour ! Donc on fera la grande roue du cepourki pour voir qui me remplacera lundi dans @APOALofficiel et @TPMP », indiquait-il sur le réseau social Twitter pour prévenir sa vaste communauté de fans de son absence de l’émission TPMP. Choisi par Cyril Hanouna en personne, de Bernard Montiel a présenté « A prendre ou à laisser » et Touche pas à mon poste ».

Cyril Hanouna devenu incontournable sur C8

Au fil des années, Cyril Hanouna a su se rendre indispensable sur C8. L’animateur survolté qui anime avec brio une équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses très talentueux permet à la chaîne de réaliser de belles audiences et donc de générer de grosses audiences. Cyril Hanouna s’entend très bien avec Vincent Bolloré, le millionnaire qui possède la chaîne. Cyril Hanouna a d’ailleurs souvent carte blanche pour proposer de nouveaux programmes. Une seule exigence : que les émissions fassent de l’audience. Les équipes commerciales de C8 veulent vendre les pages de publicité le plus cher possible. Il faut dire aussi que la concurrence est rude sur ce créneau. A la même heure, d’autres programmes sont très attractifs.