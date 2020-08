Cyril Hanouna entouré de stars: se fait « violemment dézinguer » sur internet pour sa dernière photo Instagram !

Cyril Hanouna ne s’attendait certainement pas à recevoir autant de critiques pour une simple photographie de vacances. En effet, l’animateur a trouvé sympathique de partager avec ses fans une image de lui en compagnie de ses amis. Cyril Hanouna prend donc la pose avec quelques personnes que le public reconnaîtra. Et c’est effectivement en général une attention que ses fans savent apprécier. Mais il a oublié un élément essentiel qui n’est d’autre que les gestes barrières. Il pourrait compter sur ses fans pour les lui rappeler, sans ménagement. Cyril Hanouna est normalement très alerte sur ce genre de chose. Il faut croire que les vacances lui laissent le loisir de se déconnecter de la réalité, au moins pour le temps de prendre cette photo.

Cyril Hanouna déçoit nombreux de ses fans

Cyril Hanouna est le présentateur et animateur phare de C8. Il a tout de suite pris les mesures nécessaires pour continuer de travaille malgré la pandémie et le confinement. Ses fans pouvaient lui être reconnaissants de ne pas les laisser tomber dans un contexte aussi difficile. Pourtant, il apparaît aujourd’hui qu’il a oublié de s’appliquer à lui-même les règles qu’ils exhortent à ses fans de respecter. Et c’est en majorité le reproche que vont lui faire ses fans sur Instagram. Car le « faites ce que je dis et pas ce que je fais » n’est pas tolérable dans un contexte de crise sanitaire. Cyril Hanouna devra trouver une autre justification pour calmer l’ardeur de ses abonnés sur les réseaux sociaux.

La photo qui crée rapidement la polémique sur internet est une image de Cyril Hanouna en compagnie de ses « frérots ». Une belle brochette de bons vivants qui aiment la rigolade. Il s’agit de Oli (du duo Bigflo et Oui), de Franck Ducbosc, de Kev Adams et du tennisman Stanislas Wawrinka. Tous les hommes de cette photo sont bras dessus, bras dessous et ne portent pas de masques. De quoi réveiller al colère de honteux internautes qui ne vont pas se faire prier pour le faire savoir.

Voir cette publication sur Instagram Avec les frérots ! 💛 @stanwawrinka85 @fdubosc_officiel @kevadams @oli_real Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna) le 3 Août 2020 à 5 :53 PDT

Une image qui pousse des internantes à désavouer l’animateur

Les fans de Cyril Hanouna sont nombreux à se réjouir de découvrir cette belle brochette d’artistes. Mais pour d’autres, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. En effet, il ne se passe pas une seule journée sans que les gestes barrières soient rappelés. Que ce soit dans les magasins, à al télévision, à la radio et même sur les réseaux sociaux, personne ne peut ignorer la gravité de la pandémie. Nous savons tous également que les gestes barrières, dont le port du masque, est indispensable pour nous protéger et protéger ceux que nous aimons.

Cyril Hanouna avait tout de suite montré l’exemple à son public. Depuis les premiers temps de la crise sanitaire, il avait pris sur lui de poursuivre son émission depuis chez lui. Le public de C8 ne pouvait que constater l’engagement de l’animateur à faire respecter les règles. Mieux encore, il organisait et participait à des collectes de fond pour permettre aux hôpitaux d’avoir davantage de moyens pour gérer l’afflux des patients. C’est pour toutes ces raisons que des internautes sont outrés par cette photo. Ils ne peuvent tolérer que Cyril Hanouna leur donne des leçons qu’il ne s’applique visiblement pas à lui-même ni à ses amis.

Cyril Hanouna pourrait-il se sortir de cette polémique sans y perdre des plumes ?

Mais heureusement, si quelques fans sont outrés par cette image, d’autres imaginent que tous les membres de la photo ont passé des tests et savent qu’ils sont en bonne santé. En effet, c’est une possibilité que nous ne pouvons pas deviner simplement en regardant cette photo. Cela dit, Cyril Hanouna se rend certainement compte qu’il aurait peut-être du mettre les formes en postant cette image sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas ignorer à quel point les internautes sont prompts à polémiquer sur le web. Difficile alors de comprendre comment l’animateur phare de C8 aurait pu omettre les recommandations de rigueur.

Les vacances lui permettent certainement de se détendre mais difficile de croire que cela soit au point qu’il en oublie le contexte actuel. Ce contexte justement, nombreux de ses abonnés le lui rappellent sans ménagement. Ils indiquent qu’ils trouvent inadmissible de faire ce genre de photo en ce moment. La pandémie bat son plein et une nouvelle vague est à prévoir.

Les spécialistes l’attendent pour la fin de l’été. Mais avec des comportements de la sorte, elle pourrait arriver plus tôt que prévu. Des fans de Cyril Hanouna travaillent dans les hôpitaux et ils ne peuvent que déplorer cette attitude légère. De plus, ils espèrent que leur message sera entendu par d’autres fans de l’animateur. Car ils refusent de savoir que ce comportement pourrait se généraliser.

La pandémie revient de plus belle, nous devons tous montrer l’exemple

Cyril Hanouna se s’est pas encore exprimé sur les réactions qu’ont suscité cette photo. Mais il faut croire qu’il ne va pas commencer maintenant à baisser les bras. En effet, si beaucoup de ses fans supposent qu’ils abandonne les gestes barrières, Cyril Hanouna ne peut pas manquer de cohérence à ce point là. Avec tous les efforts qu’il fait pour que ses fans puissent profiter de ses émissions et les dons aux hôpitaux engendrés grâce à son travail, il serait devenu tout ce qu’il déteste. Heureusement donc, certains fans lui laissent le bénéfice du doute en commentaire. Ces derniers supposent alors que les membres de cette photo connaissent parfaitement leur état de santé et passant leur temps dans cette villa tous ensemble.

Pour leur santé et pour celle de leur entourage, c’est effectivement ce qu’il faut espérer. De plus, la notoriété de Cyril Hanouna pourrait en prendre un coup. Car le public de C8 ne saura tolérer de recevoir des leçons de civisme d’une personne qui ne les respecte pas. Alors que la deuxième vague approche en France, les tensions sont de plus en plus fortes.