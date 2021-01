Cyril Hanouna envoie un message a Marie-Sophie Lacarrau, personne n’apprécie ses dires !

Marie-Sophie Lacarrau entame sa première diffusion. Un momebt inédit que Cyril Hanouna n’a pas manqué de commenter. Et comme toujours, son message crée la polémique.

Depuis la création de son émission “Touche Pas A Mon Poste“, il ne se passe pas un nour sans que Cyril Hanouna ne fasse le buzz. L’animateur phare de C8 a le chic pour dénoncer les coups bas dans le monde de la télé et il n’hésite pas a s’en prendre à certains de ses concurrents. C’est notamment le cas d’Arthur qu’il ne cesse de parodier et de mettre à mal. Mais cette fois, il semblerait que l’animateur de TPMP ait décidé de changer de bord. En effet, l’un de ses derniers messages était plus attentionné.

Et s’il pensait bien faire, les internautes ne sont pas forcément du même avis que lui. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas manqués de lui faire savoir leur mécontentement. Une nouvelle polémique qui pourrait augmenter sa côte de popularité mais aussi le mettre dans l’embarras. Chez LD People, nous avons décrypté son medsage pour vous en dire plus !

Marie-Sophie Lacarrau fait un carton plein !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna)

Le 4 janvier dernier était une date particulièrement importante pour TF1. En effet, Marie-Sophie Lacarrau entamait pour la première fois son JT de 13h. Et le résultat semble être satisfaisant pour l’animatrice. Cette dernière aurait d’ailleurs eu un taux d’audience particulièrement important. De quoi rendre fier celui à qui elle a succédé. Et il semblerait qu’il ne soit pas le seul à avoir suivi les exploits de la jeune femme !

Hier 6 janvier, c’était au tour de Cyril Hanouna de faire son premier constat sur le travail de la journaliste. Et du moins que l’on puisse dire, il a été très élogieux face au travail de la jeine femme. “C’est confirmé, carton plein !” a-t-il d’ailleurs déclaré concernant la seconde emission de la jeune femme. Le succès reste donc au rendez-vous pour l’équipe de TF1 qui appréhendait quelques peu ce changement de visage pour le rendez-vous de 13h.

Cyril Hanouna félicite la jeune femme !

Bon bah carton confirmé pour @TF1 sur les jt de 13h avec @MSLacarrau plus de 45 de pda et plus de 6 millions! Bravo! Et trop content pour cette meuf que j adore!!!gros coup de cœur — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) January 6, 2021

Comme toujours, Cyril Hanouna est impressionné par les emissions qui arrivent à faire dds taux d’audiences importants. A l’instar de son emission TPMP, celle de Marie-Sophie Lacarrau est justement en pleine hausse. De quoi susciter l’admiration du trublion de C8. Et ce defnier n’hésite pas à le faiee savoir dans ces éloges. “Je kiffe beaucoup cete meuf” a-t-il d’ailleurs mentionné dans son tweet de félicitations. Une petite attention qui partait d’un bon sentiment mais qui ne semble pas autant plaire aux internautes !

En effet, ces derniers sont nombreux a signifier l’irrespect dans le langage de Cyril Hanouna. “meuf ??” ou encore “grandit un peu” pouvait-on lire parmi les commentaires des internautes. Mais pour le présentateur phare de C8, ce n’est qu’une manière de parler comme une autre. Et cela ne semble d’ailleurs pas déranger la première concernée. Au contraire, cette dernière semble se contenter de ce compliment que seuls quelques uns peuvent obtenir de sa part !