Cyril Hanouna : « erreur médicale », urgence, il met fin à ses vacances! il répond !

Cyril Hanouna ne manque pas aux appels de ses fans pendant ses vacances. En effet, son temps de repos annuel ne saurait souffrir de l’aide qu’il souhaite accorder à ses fans. L’animateur phare de C8 est bien connu pour sa générosité sans bornes. Et les gens qui le connaissent bien savent quand faire appel à lui pour susciter son empathie. Ainsi, ce n’est pas non plus tous les quatre matins que Cyril Hanouna vole au secours de ses fans. Mais lorsque la situation est grave et demande de la médiatisation, il est plus qu’heureux de rendre service.

Cyril Hanouna vole au secours d’une anonyme

Cyril Hanouna n’a pas attendu d’en savoir plus pour foncer. Son ami René Malleville a sollicité son soutien et il a répondu présent sans aucune hésitation. En effet, René Malleville est un chroniqueur ponctuel dans Touche Pas à Mono Poste depuis le début de l’année 2020. Il aura donc eu le temps de constater quels sont les sujets qui touchent Cyril Hanouna. Et il ne pouvait pas passer à côté de celui pour lequel il va demander son aide. Car il s’agit d’une tragédie silencieuse. La personne touchée est une anonyme et se sont ses amis qui appellent à l’aide car ils ne supportent plus de voir leur amie souffrir.

Anne est une personne qui a été victime d’une erreur médicale et qui a un courage impressionnant. Mais nous avons tous nos limites, et les siennes sont presque atteintes. Elle a besoin, selon ses amis, que son cas soit connu du public. En effet, ils espèrent accélérer les choses grâce à la médiatisation de son histoire terrible. Car depuis 2005, Anne souffre et attend de l’aide qui n’arrive pas. Ses amis s’emparent alors des réseaux sociaux pour faire connaître son histoire mais là encore, ils ne sont pas assez entendus. Ils décident alors de partager l’histoire de leur amie avec des personnalités publiques dans l’espoir de trouver une solution. Et c’est René Malleville qui va directement demander à Cyril Hanouna de réagir.

@Cyrilhanouna mon poto, si tu lis ce message, te connaissans, je pense que tu accèderas à la prière de cette guérrièrre.

Merci d’avance pour elle. https://t.co/FpNHv8zOMK — René Malleville (@renemalleville) July 29, 2020

René Malleville demande directement à l’animateur de réagir et il s’exécute

Sans plus de questions, Cyril Hanouna promet de rendre publique la tragédie que Anne est en train de vivre. Même si il est en vacances, il n’aura donc pas hésité à rendre ce service à cette personne. Car Anne est en souffrance depuis 15 ans sans que les choses évoluent en son sens. Elle porte plainte pour erreur médicale en 2005 et depuis, elle est de plus en plus handicapée sans que rien ne soit fait pour lui venir en aide. Le message que partagent les amis de la patiente est très émouvant. Ils expliquent que leur amie joue les cobayes dans divers centres médicaux et que sa plainte n’a pas encore été entendue par la justice.

Je vais m en occuper dès la rentrée et la rencontrer. Mes équipes vont prendre contact avec vous. Merci bcp @renemalleville de m avoir alerté😘 https://t.co/GsgkMtZHJz — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) July 29, 2020

La notoriété de Cyril Hanouna et de ses émissions sera au service de Anne dès la rentrée

Heureusement, avec l’appui de Cyril Hanouna, de C8 et des équipes de l’animateur, Anne devrait obtenir une visibilité suffisante pour que son historie remonte aux oreilles des décideurs. René Malleville et Cyril Hanouna se sentent incapables de refuser de l’aide à cette personne qui souffre depuis trop longtemps déjà. Alors, même si Cyril Hanouna est en vacances, il prend le temps de répondre à la demande de son chroniqueur et promet à Anne que des équipes vont la contacter. Ainsi, dès la rentrée, son histoire sera publique. Et se seront des milliers de téléspectateurs qui feront poids pour qu’elle reçoive les aides nécessaires.

Comment critiquer un aussi bon mec??? https://t.co/IpnudAZWFY — René Malleville (@renemalleville) July 29, 2020

Cyril Hanouna répond présent en hâte et remercie son ami de l’avoir alerté. René Malleville est fier de savoir qu’il peut compter sur le magnanime de l’animateur de Touche Pas à Mon Poste pour lui venir en aide. Certains diront que Cyril Hanouna va profiter de cette histoire pour faire un buzz à la rentrée. Mais c’est là le jeu des médias. Après tout, c’est un véritable buzz qu’il faut espérer autour de cette affaire. En effet, grâce à une visibilité conséquente, Anne pourra compter sur un nouvel espoir. Celui qui lui permettrait de changer ses conditions de vie qui sont de plus en plus dramatiques aux dires de ses proches.

L’espoir renaît pour Anne et ses proches

Cyril Hanouna impressionne également ses fans. Même si certains pensent que l’animateur ne recherche que le buzz, il peut compter sur les autres pour le soutenir et le remercier. En effet, ils sont nombreux à reconnaître que l’animateur est une personne importante et très occupée par son métier et ses différents projets. Cependant, il répond tout de même présent et nombreux de ses fans sont alors très fiers de lui. En plein dans ses vacances, il ne regrette pas de les interrompre pour apporter son aide à une personne qui semble en avoir terriblement besoin.

Anne, ses proches et sa famille doivent être aux anges en imaginant la fin de l’été. Enfin une personne célèbre va prêter de son aura pour mettre cette histoire en lumière. C’est effectivement un soutien immense que Cyril Hanouna va donner à Anne et à son histoire. Car ce sont des chroniqueurs influents sur les réseaux sociaux qui vont pourvoir s’emparer de son histoire. Des personnalités qui comptent des millions de fans sur les réseaux sociaux. Dès la rentrée, l’histoire de Anne va forcément prendre une telle ampleur que sa situation va pouvoir changer. C’est en tout cas tout ce que nous souhaitons à cette courageuse femme qui traverse un véritable enfer depuis bien trop longtemps.