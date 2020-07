Cyril Hanouna est handicapé suite à sa blessure, ses vacances sont gâchées !

Cyril Hanouna a fortement inquiété ses fans récemment. Celui qui est aux commandes de « Touche pas à mon poste ! » Et fait partie des animateurs stars de la télé, sur la chaîne C8 aurait fait une très grosse chute qui aurait pu l’handicaper ou lui coûter la vie.

Handicapé par sa blessure, il se trouve des occupations

Merci à tous!!!❤️❤️je suis trop content 🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🍾🍾🍾💗🏍🏍 https://t.co/5xAlct39gb — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) July 16, 2020

Le 24 juillet dernier, alors qu’ils se baladait à vélo, l’animateur de Touche pas à mon poste ! Sur C8, a fait une chute monumentale et son bras a été touché. Cela aurait pu être « très grave » d’après lui.

« Les chéris je ne voulais pas vous angoisser mais j’ai fait une très grosse chute à vélo qui aurait pu être très très grave. Heureusement j’ai pu contrôler la chute et éviter le pire mais le bras est touché et le poignet cassé à priori. Je vais à l’hôpital, je vous tiens au courant », avait-il déclaré le 24 juillet dernier.

Suite à cette chute, Baba a précisé qu’il ne subirait pas d’opération. Deux jours après qu’il est tombé, le dimanche 26 juillet, il aurait déclaré sur Twitter, tout en donnant de ses nouvelles :

« Les chéris, je voulais vous dire merci pour tous vos messages qui m’ont trop touché ! Bon je suis un peu deg pour mon bras, plus de tennis, padel, foot, ping-pong, boxe, boxe thaïe, pétanque. Mais je me suis mis à la marche, j’ai fait 20 km aujourd’hui, c’est pas ouf, mais c’est un début ! Je vous aime fort ! », a-t-il mentionné sur le site de microblogging.

Nombreux sont ceux qui le soutiennent parmi ses ses plus de 6 millions d’abonnés, beaucoup ont souhaité un bon rétablissent à l’animateur.

D’autres sont passés par là et lui ont prodigué des conseils pour une guérison rapide.

Merci surtout à vous et hâte de vous retrouver ce soir 😍😍 https://t.co/HR6smfoHDI — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) May 19, 2020

Juste après avoir raconté sa chute à vélo, Cyril Hanouna avait déjà fait part de l’état de son bras sur le réseau social Twitter.

Le roi du divertissement de C8 avait confié avoir fait des radios qui révélaient une fracture du bras : « Bon bah les chéris pas d’opération, mais attelle pendant 4 à 6 semaines ! Petite tanasse mais ça aurait pu être bien pire ! Je vous aime fort« , avait-il révélé suite à cela.

Mais cette chute aurait pu lui coûter réellement cher ! L’animateur phare de 45 ans avait en effet précisé avoir « contrôlé la chute et évité le pire ».

Malheureusement, avec cette triste nouvelle, c’est tout le programme estival de Cyril Hanouna qui est chamboulé.

Il avait l’intention de décompresser en s’attelant à de nombreux sports : le tennis, le ping-pong ou même la pétanque mais son bras et son poignet devront rester au repos.

L’animateur aurait bien eu besoin de détente et de repos cet été avant une grosse rentrée , puisqu’il présentera Touche pas à mon poste !, Balance ton post ! et À prendre ou à laisser, il restera donc plus de trois heures quotidiennes à l’antenne, cela sera donc très intense pour lui.