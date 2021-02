Cyril Hanouna est-il drogué à la cocaïne ? Il répond directement pour crever l’abcès et dit tout !

Cyril Hanouna est celui que l’on surnomme le trublion du PAF. Il faut dire qu’il est toujours à 1 000 % quand il présente ses émissions. Et surtout dans Touche Pas à Mon Poste, qui est un talk show. Pour conserver l’attention des téléspectateurs, Cyril Hanouna enchaîne les happenings et met de l’ambiance. Des danses, des vannes, des jeux, l’animateur ne s’arrête pas. Pourtant, son attitude n’est pas vue par tout le monde comme une façon de se montrer très professionnel. En effet, il est souvent soupçonné de faire usage de cocaïne pour rester hyperactif. Une remarque qui le suit depuis des années et qui commence à lui taper sur les nerfs. Alors Cyril Hanouna a pris le temps de remettre les pendules à l’heure et LDpeople vous raconte tout.

Sur le plateau de TPMP, l’animateur a marqué un temps pour faire savoir aux internautes qui se persuadent de cette fausse addiction qu’il est sain de corps et d’esprit. Il précise qu’il voit tous les messages qui circulent à ce sujet sur Twitter. Qu’il est bien sympa et qu’il aime rigoler mais que ce sujet là est très sérieux. Aussi, cela ne l’amuse pas que des internautes rient à ses dépens. Qu’ils lui taillent cette réputations de drogué à la cocaïne. Lui qui ne fume même pas de cigarettes ! Cyril Hanouna affirme ne rien consommer du tout ! Il ne s’autorise même pas à boire de l’alcool en soirée. Alors le taxer de toxicomane a assez duré.

Cyril Hanouna à la télévision a une énergie débordante qui intrigue

Cyril Hanouna précise qu’il n’a besoin de rien pour être très enjoué. C’est tout simplement dans sa nature. Et cela tombe bien parce que son métier demande de s’investir sur ce plan. Il s’amuse comme un enfant et c’est là sa seule drogue finalement. Depuis toujours il se régale à faire le show. Et depuis toujours il est fasciné par la télévision. En effet, Cyril Hanouna n’avait que 15 ans lorsqu’il a mis la première fois les pieds à la télé. C’était sur Antenne 2, l’ancienne France 2, en 1989. Cyril Hanouna passait dans le journal télévisé de la chaîne !

Plus tard, il se passionne pour les jeux télévisés. Il s’inscrit donc dès ses 18 ans en tant que candidat dans plusieurs émissions. Une fois présent dans le public avec l’un de ses amis, il s’était fait remarqué par Philippe Risoli en personne. Ils ont ainsi été invités à rejoindre la scène alors qu’ils n’étaient pas sélectionnés pour La Roue de la Fortune. Cyril Hanouna et son ami s’étaient amusés à imiter le candidat sélectionné en répétant tout ce qu’il disait. Un passage qui est resté gravé dans la mémoire du public.

En 1997, Cyril Hanouna a 23 ans et obtient un poste de stagiaire sur la chaîne Comédie !. Il écrit des bandes annonces avec Marine Foïs et devient même accessoiriste pour Les Robins des Bois. Et cela n’était que le début de son histoire. Car Cyril Hanouna a bel et bien la télé dans le sang. Il attendra d’avoir 26 ans pour faire ses armes en tant qu’animateur. LDpeople vous le garanti, cette passion ne le quittera plus jamais. Il est aujourd’hui également producteur et a eu un franc succès en tant qu’animateur radio. Et toute cette attention sous les projecteurs ne va pas sans sa dose de polémiques.

L’animateur dit le fond de sa pensée

Cyril Hanouna s’est retrouvé au centre de nombreuses affaires controversées. Mais jamais il ne pense à renoncer à l’antenne. Il a appris à faire avec les rumeurs et les on dit à son encontre. Néanmoins, il ne veut pas non plus que l’on puisse s’imaginer qu’il cautionne les racontars. En effet, Cyril Hanouna en a plus qu’assez d’être associé à un consommateur de cocaïne. « Je suis très sympa mais je peux devenir nerveux » dit-il alors en plateau. « Tout le monde dit ça. J’en vois plein sur Twitter, des abrutis qui disent « les ravages de la coke » quand je me met de l’eau sur la gueule. D’ailleurs si un jour j’en trouve un devant moi, il va avoir des ravages dans sa gueule ! »

Voilà qui est clair comme message de la part de l’animateur vedette de C8. Pour détendre l’atmosphère, Benjamin Castaldi se tente à faire une blague. En effet, il tient à confirmer les propos de Cyril Hanouna mais tient à ajouter que ce dernier à tout de même une addiction. Il s’agit de la Volvic framboise apparement. De quoi amuser les autres chroniqueurs, quoi qu’ils prennent très au sérieux les agacements de leur producteur. Malheureusement, difficile d’imaginer que cela mette un terme aux rumeurs à son sujet. LDpeople soupçonne même qu’il puisse avoir réussi à provoquer davantage les « abrutis » qui partagent cette idée sur la Toile. Et avec l’intervention de Question pour un flocon dans TPMP, cela risque d’en remettre une couche.