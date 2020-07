Cyril Hanouna TPMP: tout les chroniqueurs quittent l'émission? Un autre claque la porte et s'en va !

Cyril Hanouna va devoir compter sur des rangs de chroniqueurs moins fournis à la rentrée. En effet, après l’annonce du départ de Matthieu Delormeau c’est une nouvelle annonce qui prend le relais. Les chroniqueurs de Cyril Hanouna souhaitent-ils fuir C8 ? Avant que les rumeurs s’emballent, faisons le point ensemble.

Un nouveau départ dans la bande de Cyril Hanouna ?

Cyril Hanouna présente, et produit, plusieurs émissions sur C8. Depuis son plus jeune âge, il a la télévision dans le sang et rêve d’ne faire son métier. Aujourd’hui il est connu pour être le présentateur de Touche Pas à Mon Poste et Balance ton post principalement. Depuis peu, il présente également À prendre ou à laisser, la fameuse émission des boîtes que présentait Arthur il y a des années. Cyril Hanouna fait son métier avec talent et passion depuis de nombreuses années. Malgré ses détracteurs, il reste à l’aise dans ses audiences et ne change pas de recette. Sur ses plateaux, une bande de chroniqueurs de tous horizon analysent l’actualité qui fait le buzz. Ils entrent dans des débats enflammés et Cyril Hanouna provoque des situations hilarantes. De plus, des jeux et des animations saugrenues et inattendues ponctuent le déroulement des émissions.

Le public de Cyril Hanouna est toujours très tranché. Soit il est adoré, soit il est détesté. Mais ce qui est sûr c’est qu’il en laisse personne indifférent et cela lui va bien ! Mais son tempérament et le style de ses émissions lui attire également souvent les foudres des internautes. Les polémiques ne sont pas rares autour de l’animateur ou de ses équipes. En effet, lorsque l’on s’applique à décortiquer l’actualité qui fait le buzz, on s’expose forcément aux messages de réaction du public. Et dernièrement, ce qui fait du bruit autour des émissions de Cyril Hanouna, ce sont les départs à la chaîne de ses chroniqueurs. Le départ de Matthieu Delormeau n’est pas encore digéré pour les fans que c’est l’éventualité d’un nouveau départ qui les bouleverse.

Touche Pas à Mon Poste est au cœur des préoccupations cet été

La rentrée de septembre s’adaptera comme toujours en faisant évoluer les équipes de chroniqueurs. Mais le public se demande qui sera présent. À la suite de Matthieu Delormeau, c’est le chroniqueur Cédric Cizaire qui laisse planer le doute. En effet, Cédric Cizaire cartonne à la radio et ses passages dans Touche Pas à Mon Poste sont très appréciés par les fans. Pour beaucoup, le voir partir à la suite de Matthieu Delormeau signifierait que l’émission ne Cyril Hanouna perd de la valeur. Mais rapidement, Cédric Cizaire lève le voile sur sa présence ou non à la rentrée de septembre.

Cédric Cizaire donne des éléments de réponse

Le chroniqueur de Cyril Hanouna explique ses futurs projets dans La lettre de l’audiovisuel, un média d’informations spécialisé dans les médias justement. Cédric Cizaire déclare avoir plusieurs plans pour la rentrée. Il sera toujours à la radio dans le Cizaire Palace et prépare aussi un one-man-show qu’il jouera à Paris en en province. Mais, pour ce qui est de revenir sur le plateau de Cyril Hanouna à la rentrée, il prend des gants. En effet, les chroniques de Cédric Cizaire ne seraient pas encore complètement validées pour la rentrée. Encore en discussion, il explique qu’il sera « normalement présent » mais le doute plane encore. C’est dans le magazine Télé Star que la question est posée.

Cédric Cizaire est heureux de constater les réactions de ses fans suite à cette annonce. En effet, les commentaires des internautes sur Twitter sont unanimes, ils attendent son retour ! Cédric Cizaire n’a pas encore fait ses adieux à Touche Pas à Mon Poste. Et si il vient à les faire, il ne manquera pas de faire un clin d’œil à ses fans. Pour le départ de Matthieu Delormeau, le chroniqueur partage un hommage à son travail sur C8 dans une vidéo.

Voir cette publication sur Instagram Voici mon hommage : Salut « The Artist »! Une publication partagée par Cédric Cizaire (@cedriccizaire) le 20 Juin 2020 à 1 :47 PDT

Les vacances permettront de faire le point entre Cyril Hanouna et ses équipes

Cédric Cizaire profite de ses vacances dans le Sud de la France en attendant d’y voir plus clair. En effet, il ne semble pas certain de revenir à la rentrée sur C8. Mais ses fans pourront le retrouver dans plusieurs autres projets. Et en attendant d’en savoir davantage, il joue, se baigne et marche sur les traces de Louis de Funès quand il interprétait un des gendarmes de Saint-Tropez.

Le grand enfant qu’il est ne va pas se laisser déstabiliser par l’incertitude. En effet, elle fait partie de la vie et il saura s’adapter quoi qu’il arrive. Et si les discussions traînent encore, c’est aussi certainement que Cyril Hanouna ne se fait pas de soucis à ce sujet non plus. Ce sont donc les fans qui sont les plus à plaindre dans cette histoire. Car ils n’aimeraient pas apprendre un nouveau départ de l’un de leurs chroniqueurs favoris. Bien qu’ils soient prêts à se faire à toute éventualité, ils ne resteront pas sans rien dire attendant les informations de la part de C8 out des principaux intéressés.

Apaisement pour les fans

Ils discutent alors de ce sujet sur Twitter et Cédric Cizaire ne peut qu’apprécier leurs démonstrations d’affection. Sans créer trop de tension, le sujet reste sensible. Le chroniqueur de Cyril Hanouna n’oublie donc pas de les détendre avec une petite vidéo.