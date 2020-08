Cyril Hanouna et Arthur: la guerre semble déclarée entre les deux animateurs !

Cyril Hanouna et Arthur ont beau avoir le même travail et la même passion pour le divertissement télévisé, ils ne semblent pas possible qu’ils parviennent à s’entendre. En effet, il suffit souvent d’un rien pour réveiller leurs querelles. Cette fois-ci, c’est Cyril Hanouna qui va faire une remarque qui va déplaire à Arthur. La guerre démarre alors sur un tacle de Cyril Hanouna sur les audiences d’Arthur. Cela va réveiller de vieilles querelles et la dispute entre les deux animateurs va vite dégénérée. Découvrez comment tout ceci s’est déroulé grâce à cet article.

Arthur et Cyril Hanouna se déclarent la guerre sur Twitter

Cyril Hanouna et Arthur sont tous les deux des animateurs de renom. Ils sont également producteurs. Cependant, ils ne rencontrent pas vraiment le succès au même moment. En effet, Arthur a environ 10 de plus que Cyril Hanouna. Aussi, il est logique qu’il ait été connu plus tôt que lui à la télévision. Mais malgré l’avance d’Arthur, c’est Cyril Hanouna qui est sur le devant de la scène aujourd’hui. Mieux encore, il est l’animateur d’un jeu télévisé culte qui était autrefois présenté par Arthur : À prendre ou à laisser.

Vous allez voir que toute la dispute des animateurs se déroule sur Twitter et que tout est parti d’une remarque de Cyril Hanouna. En effet, il venait de constater les scores de TF1. Et évidemment, la concurrence existe bel et bien entre les chaînes de télévision. Alors qu’Arthur s’épanouit sur TF1, Cyril Hanouna mise tout sur C8. Et ce dernier aura peut-être oublié de mettre les formes en pointant du doigt les faibles audiences de Vendredi tout est permis, une émission en prime présentée par Arthur.

C chaud Put1 ! Ça fait flipper pour la rentrée ces scores sur TF1 ! On va travailler de ouf avec les equipes pour ne pas vous décevoir! Je sais que vous êtes de plus en plus exigeant et vous avez raison! On va tout faire pour faire au mieux❤️ https://t.co/YCvypD6eZY — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 15, 2020

Les audiences sont un sujet sensible pour les animateurs

Cyril Hanouna aura certainement voulu tenter de rassurer ses fans quant à la rentrée. Mais se faisant, il envoie une gifle virtuelle à Arthur via Twitter. Près de 450 personnes réagissent en commentaires très rapidement. Et parmi elles, Arthur en personne qui ne va pas se laisser faire.

En effet, l’animateur de Vendredi tout est permis va lui aussi oser la comparaison avec Touche Pas à Mon Poste. Peut-être que Cyril Hanouna estime que les audiences de vendredi dernier sont faibles. Mais il convient de préciser que ce sont les plus fortes de la soirée. Mais Arthur ne se contentera pas de préciser ce fait. Il semble vexé par les propos de son collègue et va donc tenter de le remettre à sa place.

Même avec une PS2 diffusée en prime , même un 14 août en pleine canicule, 1M9 et 22frda sont des chiffres que tu n’as jamais fait dans toute ta carrière. Je ne t’en veux pas car je sais que tu m’aimes . Je t’embrasse fort et suis fier de te compter Parmis mes plus grands fans ❤️ https://t.co/uSKYrFxMtf — Arthur_Officiel (@Arthur_Officiel) August 15, 2020

Arthur répond aux provocations de Cyril Hanouna, il entre dans un jeu auquel Cyril Hanouna est très fort

Arthur répond donc à Cyril Hanouna sans faire de détour. Alors que le premier tweet semblait lui lancer une attaque déguisée, le second ne cache pas sa colère. Pourtant, il rajoutera de l’ironie dans son message. En effet, Arthur indiquera savoir que Cyril Hanouna est l’un de ses plus grands fans. De quoi agacer l’animateur de Touche Pas à Mon Poste. Leur échange ne va donc pas s’arrêter là, Cyril Hanouna va répondre à Arthur et cette fois de façon très directe lui aussi.

frérot il t’arrive quoi? J étais cool avec toi! Va faire du pédalo ça va te détendre ! C ke de la télé! Je suis dans la darka moi! je m inquiètes pour toi! Allez va refaire des implants de cheveux et va faire un peu de sport pour raffermir tout ça et on se parle à la rentrée❤️ https://t.co/5yNUIsLNx8 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 15, 2020

Cyril Hanouna va alors demander à Arthur de se détendre et va s’en prendre à son physique. Tente-t-il de changer le débat de terrain pour la rigolade ? Ou alors est-il sincère en proposant à Arthur de faire du sport, du pédalo ou des implants capillaires pour retrouver la forme ? Ces propos ne sont en tout cas pas passer inaperçus sur Twitter. Les fans assistent à ces échanges incrédules, mais tout le monde a son favori. Arthur va alors prendre de la hauteur et ne pas s’abaisser à répondre aux attaques de Cyril Hanouna sur le même terrain. D’autres diront que Cyril Hanouna l’a bien mouché. Mais tout est une question du côté duquel vous êtes dans cette guerre entre animateurs. Quoi qu’il en soit, Arthur semble tenter de clôturer le débat.

Ne t’inquiète pas pour moi tout va bien 😉. Bonne rentrée à toi aussi❤️. https://t.co/rCnadoHD38 — Arthur_Officiel (@Arthur_Officiel) August 15, 2020

Les fans sont comme devant un match de tennis, la balle passe de l’un à l’autre à la vitesse de l’éclair

Mais Cyril Hanouna refusera de laisser Arthur beau vainqueur de ce match. En effet, il ne va plus se contenter de répondre aux messages de l’animateur, il va l’afficher et tenter d’amuser la galerie. Et il va pousser le phénomène jusqu’à avoir le sentiment qu’Arthur et lui soient sur le même longueur d’ondes.

Frérot regarde toi t fatigué! T es au bout du rouleau! Prends une camomille et prends du repos! Tu me fais penser à un acteur américain! Ah oui je sais Fredy kruger 😂😂frérot soit dans la darka on rigole!!❤️❤️ pic.twitter.com/d6MrWBc6Mu — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 15, 2020

Alors que Arthur tente à nouveau de désamorcer la situation grâce à l’ironie, Cyril Hanouna va toujours plus loin dans les blagues.

Ben alors on parle plus d’audiences ? On attaque sur le physique maintenant : bon aller je te l’ai dit je ne t’en veux pas car je sais que tu m’aimes et que tu es mon plus grand fan ❤️ https://t.co/iBj7qSMoVu — Arthur_Officiel (@Arthur_Officiel) August 15, 2020

Tiens je vais de croiser ⁦@Arthur_Officiel⁩ a la plage ! Frère va faire du sport t toit flasque on dirait un flan! Auj ta journée c est sport et implants! Je t embrasse et on se fait un point ce soir! Lache rien tu peux y arriver même à 60 piges garde la forme mon frèrot pic.twitter.com/Nf3qWAAN1d — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 15, 2020

Les animateurs finissent pas tomber d’accord sur le fait que tout ceci ne soit que prétexte à faire des vannes

Et toute cette polémique se terminera sur ces derniers tweets. Des messages qui semblent indiquer que les deux animateurs peuvent se clasher en faisant preuve d’humour et d’affection.

Bon on laisse tomber le sujet des audiences alors ? Parceque là ça n’argumente pas beaucoup sur les tiennes 😉. En tout cas je suis fan de A prendre ou à laisser 👍🏼 Bravo très bon choix 🙏🏻 Bon je t’embrasse fort et vive la darka et la bienveillance ❤️ https://t.co/XvJCwmroGN — Arthur_Officiel (@Arthur_Officiel) August 15, 2020

Allez frérot @Arthur_Officiel tu prends tout mal! T es à cran et pense surtout aux gens qui nous kiffent tous les 2 pas besoin de t épancher sur les réseaux sociaux ! Fais ton taf et je fais le mien et si tu as un pb on règle ça comme des bonhommes toi et moi! Qd tu veux😘 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 15, 2020

Finalement tout semble rentré dans l’ordre entre les deux hommes. Mais ce petit clash aura eu le mérite de faire de la publicité aux animateurs. Les fans d’Arthur et de Cyril Hanouna ont tous défendu leur favori et sont tout de même satisfait de voir que tout rentre dans l’ordre. Jusqu’au prochain clash, évidemment.