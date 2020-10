Cyril Hanouna et sa bande accusent France Inter de diffamation, “C’est une honte. Le CSA devrait intervenir”

Ce jeudi 8 octobre, dans Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna est revenu sur la dernière parodie de France Inter sur Gad Elmaleh. Lui et sa bande accusent la chaîne de radio de diffamation. Explications.

Cyril Hanouna et ses chroniqueurs s’en prennent à France Inter

Il y a quelques jours, Frédéric Fromet, chanteur-humoriste de l’émission “Par Jupiter” sur France inter a dévoilé une nouvelle composition. Ce tube humoristique parlait de Gad Elmaleh et ses accusations de plagia ainsi que son départ en Suisse pour éviter le fisc en France. Une chanson qui n’a pas plu du tout aux chroniqueurs de Touche pas à Mon Poste : “Moi, si je suis Gad Elmaleh, je porte plainte direct, parce que franchement, pendant 3 minutes, c’est de la diffamation. Personnellement, j’ai trouvé qu’il y avait des relents un tout petit peu antisémite, avec beaucoup de liens avec l’argent, les Juifs (…) c’est extrêmement tendancieux. Le pire, c’est que la table est morte de rire, c’est n’importe quoi” a notamment déclaré Géraldine Maillet.

Les propos de la jeune femme a été approuvés par l’ensemble des chroniqueurs présents autour de la table. D’ailleurs, Gilles Verdez accuse la rédaction de France Inter : “Moi ce qui me gêne profondément c’est que c’est le service public (…) Franchement ce n’est pas drôle du tout, ces gens se prennent pour des élites, ils méprisent les gens populaires, ils me font honte“. Enfin, Cyril Hanouna donne le mot de la fin en dézinguant totalement l’humoriste : “France Inter n’a jamais été tendre avec nous (…) Pour moi c’est inadmissible. C’est vraiment mon frère Gad. Et quand cet humoriste aura le talent de Gad Elmaleh, et la carrière de Gad Elmaleh… on en reparlera“. Voilà qui est dit.

Un reportage devant chez Loana complètement raté

Alors que les chroniqueurs de TPMP ont débattu sur l’avenir incertain de Loana, Cyril Hanouna a déclaré que Gilles Verdez avait réalisé un reportage pour nous dévoiler les récentes informations concernant l’état de santé actuel de la jeune femme. Malheureusement, le chroniqueur est allé trop loin et a notamment montré où habitait l’ancienne star de télé-réalité.

Les toutes dernières infos sur Loana vous seront données ce soir dans @TPMP @Cyrilhanouna @C8TV — Gilles Verdez (@gillesverdez) October 8, 2020

D’ailleurs Cyril Hanouna n’a pas du tout apprécié le reportage de Gilles Verdez et lui a fait savoir : “C’est ça votre enquête ? Vous auriez pu nous le raconter ici, fallait pas aller tourner. L’autre, il a été tourner dans les rues, il a fait un petit tour ; il s’est fait plaisir en fait” a-t-il dit au chroniqueur. Même son de cloche chez les fans de l’émission : “La séquence avec Gilles Verdez je trouve ça irrespectueux. On parle d’une histoire dramatique, d’une femme malheureuse, en faisant une parodie de reportage … Je sais pas, je suis super mal à l’aise“, “dans la meme émission Verdez peut etre choqué par un sketch sur Gad Elmaleh (diffamation) ,et faire en meme temps un reportage diffamatoire sur Loana devant son domicile…” pouvait-on notamment lire sur Twitter.