Cyril Hanouna et son frère rival, Arthur, c’est la guerre! ne sont pas prêts de se réconcilier

Cyril Hanouna et Arthur ne semblent pas du tout prêts à enterrer la hache de guerre. C’est dans l’émission du 20 octobre dernier de Touche Pas à Mon Poste que l’animateur phare de C8 a remis rapidement de l’huile sur le feu. Si personne ne sait parfaitement pourquoi ils sont en embrouille, cela n’échappe à personne qu’ils ne s’entendent pas. En effet, ils sont comme deux frères ennemis. Et aucun des deux ne sait plus précisément pourquoi leurs disputes ont commencé. En revanche, leurs égos ne leur permettent pas de mettre de côtés leurs différents. Cyril Hanouna et Arthur sont-ils voués à être d’éternels rivaux ?

Arthur serait le meilleur ennemi de Cyril Hanouna ?

Cyril Hanouna et Arthur sont deux présentateurs incontournables de la télévision française. Ils sont également tous les deux producteurs pour le petit écran. Enfin, ils sont tous les deux dévoués à leur métier qui est aussi leur passion. Le divertissement de leurs publics passent avant tout le reste. Mais malgré ses nombreux points communs, les animosités entre Cyril Hanouna et Arthur ne sont pas rares et ne datent pas d’hier. En effet, la presse et les médias font ponctuellement état de la guerre discrète que se livrent les deux animateurs vedettes. Alors qu’en apparence ils auraient tout pour être amis, ils semblent mettre un point d’honneur à se montrer toujours supérieur à l’autre. Dans un tel contexte, difficile donc d’être amis. Évoluants tous deux dans le même univers, ils sont donc souvent considérés comme des frères ennemis. Et la rivalité qui existe entre eux n’est pas prête de se tempérer.

Une paix impossible entre les deux animateurs ?

Cyril Hanouna évoquait malgré lui ce sujet dans l’émission du 20 octobre dernier. Afin de procéder à l’interview grâce au détecteur de mensonge, la voix de la machine interrogeait l’animateur de TPMP. La question était de demander à Cyril Hanouna si il était prêt à faire la paix avec Arthur. Sans hésitation et avec une franchise déconcertante, l’animateur de C8 avait répondu “Non”. Le détecteur de mensonge a validé sa réponse et c’est Benjamin Castaldi qui s’est alors osé à demander pourquoi à Cyril Hanouna. Ne voulant pas s’étendre sur le sujet, Cyril Hanouna a rapidement dit que c’était un tout. Laurent Ruquier, alors invité sur le plateau de TPMP, avait tenté d’arrondir les angles. Animateur phare de la télévision française lui aussi, il convient que les animosités entre présentateurs vont et viennent. Cyril Hanouna va donc s’empresser d’acquiescer pour clore le sujet et passer à la suite.

Mais il n’aura échappé à personne le malaise lorsque Benjamin Castaldi interrogeait Cyril Hanouna à propos de ses embrouilles récurrentes avec Arthur. Pour les fans de TPMP, le problème viendrait de leurs trop fortes personnalités et de détails concernant leurs audiences respectives. Mais il est difficile de connaitre le fin mot de l’histoire, Cyril Hanouna et Arthur risquent de rester fâchés cordialement encore longtemps.