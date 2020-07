Cyril Hanouna TPMP : Vexé et Outré, Jean Reno part précipitamment du plateau de l’émission !

Cyril Hanouna: Moment très tendu dans l’émission « Touche pas à mon poste ». Jean Reno, terriblement blessé par une vanne balancée par Gérard Louvin, a décidé tout simplement de partir précipitamment du plateau de l’émission. Retour sur les faits.

Depuis une semaine, C8 a décidé de proposer au public, un florilège des meilleures séquences des saisons du programme TPMP. Après avoir assuré la présentation de l’émission « C que du kif » pendant quelques semaines, Cyril Hanouna a décidé de partir en vacances pour faire son retour à la rentrée, au mois de septembre avec beaucoup de surprise en perspective.

Lors d’un best off qui est passé à l’antenne le 26 juin dernier, les afficionados de « Touche Pas à Mon poste », ont pu voir à nouveau, une séquence forte durant laquelle Benjamin Castaldi s’est mis à pleurer après un message de sa femme Aurore Aleman.

Cyril Hanouna

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JEAN RENO (@officiel_jeanreno) el 10 Oct, 2019 a las 12:37 PDT

Jean Reno quitte l’émission avec fracas

Toujours dans le même best-of, les téléspectateurs ont pu voir un moment assez incroyable durant lequel, l’acteur Jean Reno a pris la décision de quitter le plateau de l’émission. Au départ, le comédien fétiche de Luc Besson est l’un des invités de Cyril Hanouna. Durant l’émission, le producteur Gérard Louvin, qui était chroniqueur à ce moment-là, va lui balancer une blague qui s’appelle « tu l’as vu mon cul ». « Il paraîtrait que tu étais vraiment très fâché avec lui » balance Gérard Louvin à l’acteur qui lui répond alors : « Avec qui ? ». Et Gérard Louvin de lancer : « Mon cul ! ».

Ver esta publicación en Instagram Salut 🤝 Una publicación compartida de JEAN RENO (@officiel_jeanreno) el 15 Ago, 2019 a las 9:51 PDT

Les chroniqueurs sont confus

Dans le public, tout le monde se met à rire, les chroniqueurs aussi. Jean Reno, de son côté ne rigole vraiment pas à la blague. Il est même horriblement vexé. Il décide tout simplement de se lever et de quitter le plateau de l’émission. « Cyril, je t’aime bien, mais là… » indique-t-il en prenant le chemin de la sortie. Le fameux comédien de 71 ans détale sans même se retourner. Les différents chroniqueurs sont choqués et confus de cette situation. Plusieurs minutes après, l’acteur fait alors son retour sur le plateau en affichant un large sourire, très amusé d’avoir fait un canular et un poisson d’avril. Tout le monde était persuadé que l’acteur était sérieux dans son départ, il a réussi à berner tout le monde. C’est vraiment un bon acteur ce jean Reno.

Jean Reno est, en effet, l’un des plus célèbres comédiens français. Ses différents rôles marquants sont nombreux. On pense évidemment au Grand Bleu, le film de Luc Besson sorti dans les années 1980, qui avait fait un carton en salle. Il jouait le rôle d’un plongeur en apnée. On se souvient aussi de son rôle de tueur à gage dans Léon. Ce film d’action tourné aux Etats-Unis était très réussi. L’acteur a une filmographie très fournie et l’avoir au casting d’un film c’est l’assurance de faire un nombre d’entrée minimal.