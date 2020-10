Cyril Hanouna explose de colère après le passage de Nicolas Sarkozy dans Quotidien !

Cyril Hanouna est entré dans une rage folle quand il a su que Nicolas Sarkozy allait passer dans l’émission Quotidien présenté par son grand rival Yann Barthès. Ses collaborateurs en ont fait les frais. L’animateur de C8 n’est pas commode.

Cyril Hanouna avait annoncé créer l’évènement pour cette rentrée télévisuelle. Mais, le présentateur n’est pas à la fête en ce moment. Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le trublion du PAF. Ainsi, les audiences étaient tellement mauvaises qu’il a dû déprogrammer l’émission « Balance ton post » diffusé sur C8. En coulisses, les couteaux s’aiguisent. Un salarié de C8 qui souhaite rester anonyme estime que cela était une énorme erreur de diffuser trois émissions en direct.

Cyril Hanouna critiqué au sein de C8

Le 4 octobre dernier, une personne de la production qui souhaite rester anonyme a précisé, au quotidien Le Parisien que « Trois entrées, c’est aussi trois sorties potentielles pour les téléspectateurs ». Mais l’animateur survolté ne chôme pas et s’emploie pour drainer le plus de téléspectateurs possibles. C’est une tâche qui n’est pas facile sur un créneau horaire très concurrentiel. Son gros coup de la rentrée et d’avoir réussi à convaincre le célèbre acteur français Gérard Depardieu d’être l’invité d’honneur de la nouvelle saison de TPMP. Une belle tête d’affiche car le comédien est l’une des personnalités préférées des Français.

Cyril Hanouna, en pleine déprime

En ce moment, Cyril Hanouna n’a pas le moral. En effet, le célèbre présentateur n’arrive pas à conquérir de nouveaux téléspectateurs. Il est largement devancé par son grand rival Yann Barthès qui présente Quotidien. C’est aussi la même chose avec « C à Vous », présenté par la pétillante animatrice Anne-Elizabeth Lemoine. Ce qui a encore agacé Cyril Hanouna, c’est de s’être fait prendre un invité de marque.

Ainsi, plusieurs semaines auparavant, l’émission Quotidien animée par Yann Barthès recevait l’ex-président de la République Nicolas Sarkozy. Il était là pour faire la promotion de son nouveau livre qui s’appelle « Le temps des tempêtes ». Durant l’émission, l’ancien maire de Neuilly a évoqué son amour infaillible pour sa femme :la chanteuse Carla Bruni. On se souvient de la fameuse phrase controversée au sujet la réédition du livre “Les 10 petits nègres” d’Agatha Christie.

Cyril, tyrannique ?

La venue de Nicolas Sarkozy dans Quotidien a beaucoup irrité Cyril Hanouna. Un salarié de C8 a indiqué au Parisien que l’animateur avait poussé une grosse gueulante. « Il a piqué une grosse colère. Il a alors voulu qu’on décroche tous Emmanuel Macron sous peine d’être viré », confie notre source anonyme. Une crise qui reste « sans conséquence », précise le journal Le Parisien. Alors que les audiences sont très faibles pour le présentateur Cyril Hanouna, une proche balance : « qui ferait mieux aujourd’hui ? ». En effet, le challenge de faire progresser les audiences n’est pas facile à relever. Cyril Hanouna va sans doute innover pour rester dans la course.